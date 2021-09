Tortura a idosas: freiras são denunciadas no Rio Grande do Sul

Freiras foram denunciadas por tortura, racismo e violência contra quatro idosas integrantes do Lar das Vovozinhas (foto: Reprodução/ Facebook)

Duas freiras foram indiciadas pela Polícia Civil por acusações de racismo e maus-tratos a idosas moradoras do Lar das Vovozinhas, centro de acolhimento e recepção de pessoas com mais de 60 anos, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os casos ocorreram entre 2018 e 2019.





A testemunha relatou que uma das freiras trancou uma das vítimas sem roupas no banheiro, após o banho, como forma de punição. A alegação da freira foi que a moradora do lar tinha perdido as chaves do local. Além disso, outra vítima foi derrubada da cadeira de rodas por um jato d’água, também lançado por uma das freiras.





Depois das denúncias, o Ministério Público decidiu afastar Terezinha e Marli do lar e de suas funções. A partir disso, foi aberta investigação do caso.





No Brasil, o mês de setembro é marcado pela conscientização e combate à violência e à discriminação de pessoas idosas, celebrando-se em 27 de setembro o Dia Nacional do Idoso.

*estagiário sob a supervisão de Márcia Maria Cruz