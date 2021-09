Ventre livre: libertação de fachada assinada pela Princesa Isabel

Os filhos das escravas, nascidos livres, ficavam à mercê dos senhores (foto: Ilustração Escravos nas Ruas do Rio de Janeiro de Joaquim Cândido Guillobel/Coleção Brasiliana Itaú)



Há 150 anos, no dia 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que concedia a liberdade a todos os filhos de escravas a partir desta data. Entretanto, o que se apresentava como um passo de transição entre o regime escravocrata e o regime de trabalho livre foi apenas uma forma de manter a escravidão por mais tempo.





Porém, os filhos tidos como “livres” deveriam ficar até a idade de 8 anos sob cuidados das mães e de seus senhores. Ao completar 8 anos, o dono da mãe da criança teria duas escolhas. A primeira era entregar a criança para uma instituição do governo e receber uma indenização pela perda compulsória da “propriedade”. A segunda era ficar com a criança e utilizar de seus serviços até completar 21 anos.



Uma vez que o serviço escravo era muito lucrativo, a maior parte dos fazendeiros optou por manter os filhos de suas escravas até a maioridade. Quando relegados ao Governo, as crianças eram enviadas para uma espécie de asilo, já que o estado não se preocupou em criar uma estrutura adequada para recebe-las.





Com a decisão nas mãos dos senhores de escravos e a falta de preparo do governo, ficou evidente que a liberdade efetiva dos filhos das escravas só viria aos 21 anos, o que fomentou os debates dos abolicionistas e pressionou o governo brasileiro a uma atitude mais definitiva. Somente em 13 de maio de 1888, dezessete anos depois da Lei do Ventre Livre, a Lei Aurea foi assinada, decretando o fim do regine escravocrata.

Uma tese de doutorado e informações colhidas de periódicos médicos e teses das faculdades de Medicina ajudam a trazer à superfície a relação entre maternidade e escravidão na cidade do Rio de Janeiro no século 19

A lei desacradou aos escravocratas

Muitos escravocratas, na época, se posicionaram contra o projeto, e defendiam suas ideias com argumentos de que aqueles que nasceram livres, se tornariam cidadãos, o que era um ultraje para os senhores de engenhos.





Defensor de que a lei só fomentaria rebeliões pelo país, Visconde de Itaboraí foi contra. ”Esta ideia há de inspirar nos escravos sentimentos de aversão, irritá-los contra os seus senhores. E daí hão de vir a agitação, a insubordinação, a destruição, a desorganização do trabalho e, nem ouso dizê-lo, as desgraças que todos nós podemos imaginar e prever”.





Segundo Joaquim Antão, deputado da época, a promulgação da lei era precipitada: “O movimento emancipador é como o da locomotiva. Se o maquinista lhe dá toda a força sem as necessárias cautelas, não há freios que a contenham, e ela precipita-se fora dos trilhos e arroja ao abismo todos os passageiros”.



Já o escritor Machado de Assis, negro e descendente de escravos, escreveu uma carta ao visconde de Rio Branco, parabenizando-o pela lei.

