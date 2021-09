Justiça por Miguel: começa audiência contra Sarí pela morte do menino

Os pais do menino Miguel pedem por justiça pela morte do filho (foto: Twitter/Reprodução)

Sarí Corte Real será interrogada em última audiência do Caso Miguel, menino de 5 anos que caiu do nono andar do prédio depois de ser deixado sozinho no elevador de um prédio de luxo, no Centro de Recife, pela acusada em 2 junho de 2020. A audiência para a produção de provas para o julgamento acontece nesta quarta-feira (15/09) em Recife.

O Movimento Negro também realiza atos em todo o Brasil em apoio à família do menino. Está sendo realizada a Semana Internacional Menino Miguel, com atividades previstas não só no Brasil como em outros países.

Em junho de 2021, um ano após a tragédia que atingiu Miguel Otávio, 5 anos, aconteceu a Semana Internacional Menino Miguel, com atividades no Brasil e em diversos países por sua memória e de tantas outras crianças negras que perderam suas vidas pelo racismo. #justicapormiguel pic.twitter.com/5ssw2Hub88 %u2014 @coalizaonegra (@coalizaonegra) September 15, 2021

Sarí é acusada de abandono de incapaz ao deixar o menino Miguel Otávio, de apenas 5 anos, sozinho no elevador no prédio onde ela morava e a mãe do menino, Mirtes Renata Souza, trabalhava. Sarí é casada com Sérgio Hacker que, na época, era prefeito de Tamandaré (PE). Mesmo depois do episódio, ele se candidatou à reeleição, mas perdeu.

As imagens internas do prédio mostram a forma como Sari deixa o menino desprotegido, enquanto a mãe cumpria determinações da patroa para passear com o cachorro.

Na audiência, será colhido o depoimento de Sarí Corte Real sobre a morte do menino. Na primeira audiência, realizada em dezembro de 2020, Sarí não prestou depoimento. Está previsto um ato em frente ao Centro Integrado da Criança e do Adolescente, da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente