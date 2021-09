Eles fazem a música deles: músicos criam ao vivo em rede social mineira

A cantora e apresentadora Jup do Bairro é uma das artistas convidadas do projeto. (foto: Taboom/Divulgação)

Você já pensou como é compor uma música? A tarefa se torna ainda mais desafiadora no projeto “Nada Será Como Antes", uma proposta da plataforma mineira Taboom. Os artistas foram convidados a criar, durante as lives, uma música do zero. Improvisam, expressam sentimentos e sensações do período de pandemia. Para pluralizar ainda mais esses encontros, os artistas formam duplas e juntos constroem a composição.





A Taboom é umaplataforma de transmissão ao vivo, que permite a interação das pessoas. Nos tempos de isolamento social, tornou-se um local de encontro para amigos. As lives sempre com a vibe descontraída se tornava uma espécie de boteco que os mineiros tanto amam, mas que ficaram privados por um longo período devido à pandemia da COVID-19.



Os encontros se iniciaram no dia 1º de setembro e estão trazendo artistas diversos da música nacional, criando uma relação de afeto no processo das composições e nos improvisos. Ao final, as cinco músicas serão lançadas em um EP, produzido por Leonardo Marques. Na live de encerramento do projeto, marcada para o dia 18 de outubro, será realizada a audição das cinco composições.





Para a escolha dos participantes, a diversidade e a identidade musical foram as prioridades do processo de escolha. Laura Damasceno, idealizadora e curadora do projeto, destaca que esses caminhos foram essenciais para aproximar os artistas de seu público e vice-versa. “A ideia é também proporcionar para os fãs um senso de pertencimento e uma aproximação especial de seus artistas favoritos, ao possibilitar que eles vejam de 'perto' seu processo de trabalho”, comenta Laura.





Jean, Lilian e Layane, integrantes da banda curitibana Tuyo, mencionam como a proposta do ‘Nada Será Como Antes’ chegou em um momento em que a necessidade de afeto é grande. “Ainda não sabemos qual vai ser o resultado desse encontro, mas com certeza serão coisas bonitas pela troca, pelo afeto, por que falar do tempo recente que estamos vivendo que não tá sendo fácil pra ninguém. Quando a gente compartilha, o sentimento de solidão se apaga um pouco”, comentam.





Integrantes da Tuyo destacam o encontro virtual de artistas diversos neste momento. (foto: Divulgação/ Taboom)





O cantor e compositor pernambucano Romero Ferro também destaca como a iniciativa vai reunir nomes diversos e diferentes no cenário da música brasileira.





O pernambucano Romero Ferro mistura a musical tropical brasileira com ritmos e melodias dos anos 80. (foto: Gustavo Bresciani/Divulgação)





“É um alento fazer parte de um projeto tão importante com a Taboom e outros artistas com histórias tocantes da minha geração, num momento de tantas dificuldades e transformações. Depois que a pandemia começou, nós todes passamos por dores e perdas enormes, e elas refletem diretamente na nossa arte", diz Romero.

ARTISTAS CONVIDADOS

Tuyo + Dinho Almeida (Boogarins)

Maria Luiza Jobim Zé Ibarra

Helio Flanders (Vanguart) Jonathan Ferr

Romero Ferro Teago Oliveira (Maglore)

Brisa Flow Jup do Bairro





