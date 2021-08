História de fé: resistência da Casa do Divino em Belo Horizonte

Pai Marcelo se orgulha das imagens de santos e divindades (foto: Leandro Couri/Divulgação)

A Casa do Divino Espírito Santo das Almas conta com uma frondosa mangueira plantada bem no centro do terreiro. A copa da árvore, que ocupa quase todo o lugar, testemunhou centenas de pessoas que foram até o local, no Bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte, pedir orações, bênçãos e encontraram alento e acolhimento. Tudo isso graças a Marcelo de Oliveira que exerce a função de sacerdote do local.

Pai Marcelo, como o nome já diz, exerce a parternidade espiritual de centenas de filhos e filhas na fé. Essa história foi contada no documentário Pai Marcelo de Oxossi, dirigido pelo jornalista. A obra também marca o meio século de vida de Marcelo, completo 18 de fevereiro de 2021.

O lançamento será no dia 08 de agosto, Dia dos Pais, às 12h, no canal titio29 no Youtube. O documentário conta a história da Casa do Divino Espírito Santo das Almas e seus trabalhos em prol da caridade, rezas e rituais da Umbanda. Os relatos foram de Pai Marcelo de Oliveira foram colhidos durante o isolamento social determinado pela pandemia da COVID-19. O sacerdote retoma a ancestralidade da sua fé e de sua trajetória até aceitar a missão de ser pai de Santo.

Desde o início da pandemia, a Casa do Divino ficou fechada e não recebe visitas para cumprir o distanciamento social e evitar a propagação do vírus. Para se manter próximos aos consulentes, mantiveram as ações de caridade e fizeram uso das redes sociais para a realização de rezas e levar acolhimento aos que precisavam.

Para além da vontade de aproximar a Casa dos consulentes, o documentário se apresenta como uma homenagem ao pai da casa, em comemoração aos seus 50 anos, e é dedicado à Mãe Pequena Jeanninne Duarte, que faleceu em 2019. Além disso, a escolha do mês de lançamento não foi aleatória: mais do que ser lançado no dia dos pais, homenageando os pais da Casa, o mês de agosto é o mês de Omulú, o orixá da cura, o que representa o desejo de que a pandemia do novo coronavírus passe o mais breve possível e que aqueles acometidos pelo vírus se cure.

A Casa do Divino ficou nacionalmente conhecida quando o Grupo Corpo montou o espetáculo Gira, que estreou em agosto de 2017 em São Paulo e, em setembro, em Belo Horizonte. O coreógrafo Rodrigo Pederneiras, bailarinas e bailarinos foram as giras conduzidas por Pai Marcelo para a composição do espetáculo.





O PAI MARCELO

A família de Marcelo sempre esteve ligada à Umbanda. Quando grávida, a mãe de Marcelo recebeu a mensagem de que seu filho receberia a missão de ser sacerdote. O menino então cresceu com o peso da responsabilidade e em um primeiro momento não se sentia preparado, devido à seriedade da religião, e chegou a frequentar a igreja evangélica. Porém tendo contato com o terreiro do tio, Sebastião Canuto, se envolveu mais profundamente com a Umbanda e o caminho até se tornar Pai de Santo fluiu.

Em entrevista ao EM, Marcelo relatou a importância da divulgação da Umbanda, e do registro de sua história, que foi um ponto que sentiu falta quando se iniciou na religião. Conta como foi emocionante e maravilhoso relembrar detalhes e pessoas importantes de sua caminhada. Conta também como se sentiu desorientado com a chegada da pandemia, pelo fato de a Umbanda ser uma religião que preza pelo contato, mas mantém a esperança de dias melhores.

A UMBANDA

A Umbanda é uma religião sincretista fundada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, em Niterói (RJ). Nascida de uma junção entre o Candomblé e os princípios do Catolicismo e Kardecismo, com influências também dos cultos indígenas, é considerada uma religião genuinamente brasileira.

A religião umbandista tem como princípios de luz e amor, assim como a manifestação do espírito para a caridade. A Umbanda crê em um Deus supremo, o Oxalá, nas divindades conhecidas como Orixás, que representam as forças da natureza e virtudes e também em entidades, espíritos desencarnados que auxiliam os Orixás. Há também a crença na imortalidade da alma, na reencarnação e no karma.

SERVIÇO

O que: Pai Marcelo de Oxóssi

Quando: 8 de agosto de 2021

Onde: Youtube, canal @titio29

Horário: 12h