Começa o Festival I Love Bacon: três pratos especiais do Porks em BH

Durante o evento, trê pratos novos estarão disponíveis nas unidades da capital mineira (foto: Divulgação / Porks) A partir desta terça (18/7) até o domingo (23/7), as unidades Porks de Belo Horizonte participam do evento Festival I Love Bacon e oferecem aos clientes pratos novos e clássicos que acentuam a carne suína.

Três pratos exclusivos fazem parte do festaval. Confira abaixo:





Banco Empanado – R$ 25

Conjunto de seis tiras de bacon defumado empanadas com farinha panko crocante. Acompanhamento: maionese de lemon pepper









Milkshake de bacon (400ml) – R$ 28

Sorvete de creme batido com bacon caramelizado, coberto com chantilly e crispy de bacon caramelizado.









Enroladinho de mandioca com bacon – R$ 25

São dez tiras de mandioca cremosa enroladas com fatia de bacon.





Outros pratos

Durante a realização, também estarão disponíveis o Porks Bacon Burger (R$20), com costelinha de porco e alternativa vegetariana; o Bei com Melado (R$ 18), que são seis tiras de bacon cobertas com melado; e porção de batata cheddar com bacon (R$ 25).





Unidades do Porks em BH





Praça Tiradentes, 51 - Funcionários

https://www.instagram.com/porks_pcatiradentes/





Rua Fernandes Tourinho, nº 19, Loja 4 - Savassi

https://www.instagram.com/porks_savassi/





Rua Castelo de Alenquer, 50 – Castelo

https://www.instagram.com/porkscastelo/





