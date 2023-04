Prêmio Gastronomia Preta abre inscrições e criador exalta 'pretagonismo'

Breno Cruz é professor doutor e idealizador do Prêmio Gastronomia Preta (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)



A segunda edição do Prêmio Gastronomia Preta abriu o processo seletivo para pessoas pretas, pardas e indígenas. O evento, que busca valorizar a culinária brasileira com foco em diversidade e inclusão, terá 25 categorias que, além de chef, cozinheiro e garçom, também incluem merendeira, pesquisador e fotógrafo. É possível indicar personalidades até o dia 30 de abril e o evento ocorrerá no dia 27 de novembro.





No ano passado, o Prêmio foi um sucesso com 21 pessoas contempladas. As novidades deste ano são que, ao contrário da edição anterior, que foi limitada ao Rio de Janeiro (RJ) , pessoas do Brasil inteiro poderão participar, e quatro novas categorias foram incluídas à premiação: barista, boulanger (panificação), coletivo de pretagonismo e empreendedor(a) social.





O tema escolhido para 2023 é “Mulheres Pretas”. Para Breno Cruz, idealizador do Prêmio Gastronomia Preta , “é importante considerar que, na Gastronomia, ainda existe o machismo e o assédio, então é uma estratégia colocar as mulheres em destaque. É sobre nossa ancestralidade e sobre o entendimento de que aquelas que vieram antes [de nós] lutaram para sobreviver e construir o espaço do povo preto na Gastronomia”. De acordo com ele, cerca de 80% de seu júri da edição passada foi composto por mulheres.





O Prêmio





Original de Viçosa (MG), o professor doutor Breno Cruz é graduado em Gastronomia pela UFLA (Universidade Federal de Lavras) e, atualmente, faz parte do corpo docente do mesmo curso na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) com a disciplina de Gestão. Em entrevista ao DiversEM, ele conta sobre sua trajetória e quando tomou a decisão de criar o Prêmio Gastronomia Preta.





“Eu comecei a me entender como homem preto há quatro ou cinco anos, mais ou menos. E também foi quando percebi que exaltar a cultura preta é essencial para a valorização dessas pessoas”, conta ele.





De acordo com o professor, o Prêmio foi criado para evidenciar as pessoas pretas na Gastronomia sem a limitação da cozinha. Por isso, dentre as categorias que o evento destaca, estão garçom e garçonete, maitre (responsável pela organização de estabelecimentos comerciais, como restaurantes, hotéis e cruzeiros), hostess (responsável por recepcionar os clientes), entre outras ocupações.





“Eu parto do pressuposto de que Gastronomia é sobre gente. A Gastronomia é plural, mas ainda é uma área muito eurocentrada, então caiu a ficha de que eu precisava, enquanto homem preto dentro de uma universidade federal, visibilizar pessoas pretas na Gastronomia, porque você abre jornais e revistas especializadas na área e não encontra chef preto. É muito raro”, declara.





Viabilidade do evento

Por enquanto, o Prêmio é produzido com o dinheiro do bolso de Breno. Ele conta que, apesar de as grandes empresas multinacionais demonstrarem gostar da ideia, nunca chegaram a patrocinar o evento.





“Não consegui patrocínio em espécie para poder arcar com os custos, mas consegui permutas que, sim, foram importantes para a realização do Prêmio”, explica ele, que conta com várias parcerias no Rio de Janeiro.





A primeira edição do Prêmio Gastronomia Preta aconteceu no MUHCAB (Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira) , localizado na capital carioca. A grande repercussão do evento fez com que a expansão fosse inevitável.





“Quando eu criei o Prêmio, foi numa perspectiva regional aqui no Rio, mas em 48 horas, tive mais de 420 compartilhamentos e pessoas do Brasil inteiro falando ‘Poxa, queria me inscrever, mas não sou daí’. Então, realmente tem muita gente querendo ser vista, do Brasil inteiro”, declara.





Este ano, a previsão é de que o Prêmio aconteça em Salvador (BA), onde Breno também organiza o Circuito Gastronomia Preta. A estreia acontece em maio, no Pelourinho, Centro Histórico da capital baiana, e contará com dez bares e restaurantes para evidenciar o conceito de “Economia Pretagonista”, criado por Breno.





“É importante colocar pessoas pretas em posições de protagonismo a partir de suas histórias e trajetórias com um recorte racial, além de trazer para o público a ideia da importância de colocarmos nosso dinheiro em negócios geridos por pessoas pretas”, diz o professor.





Breno já conversa com a Secretária de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, Angela Guimarães, sobre a viabilidade de conseguir patrocinadores na região.





Perspectivas futuras em MG

Para além do Prêmio, Breno busca ampliar a visibilidade da Gastronomia preta pelo Brasil. Numa retomada às suas raízes, lançou a proposta para a Secretaria de Turismo de Minas Gerais de criar o Circuito Gastronomia Preta no estado.





“A gente sabe que o turismo em Minas também gira em torno da questão da Gastronomia. Então, se a gente pensar sobre a valorização da comida mineira, podemos escolher algumas cidades ou regiões do estado para exaltar a comida desses lugares”, explica.





Para ele, o valor afetivo da culinária regional também contou muito quando pensou na criação do projeto.





“[A culinária mineira] obviamente tem influência da África. O quiabo, por exemplo, é um insumo muito consumido na África e que, aqui, comemos muito com frango. Pelo menos para mim, essa é uma receita afetiva”, completa.