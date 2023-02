Macarrão na taça: inovação gastronômica gera polêmica; veja o vídeo

O conceito do prato do restaurante recebeu críticas e internet pede para que não vire uma tendência. (foto: Reprodução @restaurantlasicila)

O prato é servido de uma maneira única: a comida fica dentro em uma taça de cabeça para baixo com a boca apoiada em um prato e queijo na base do objeto. A pessoa que vai servir levanta a taça e, em seguida, tomba para o queijo cair sobre o macarrão. É um espetáculo para o cliente.

No Tiktok oficial do restaurante La Sicilia, na Bélgica, o vídeo do prato servido conta com mais de 7,8 milhões de visualizações. “As pessoas são muito criativas”, escreveu um perfil nos comentários.





“Se o Jacquin ver isso, ele surta”, disse um usuário em referência ao chef francês Érick Jacquin, jurado dos programas de TV Masterchef e do Pesadelo na Cozinha.





Outro comentário criticou uma possível alteração no valor do preço do macarrão nos restaurantes por causa da montagem do prato: "Penne feito em casa é R$ 10. Com a taça fica R$ 150”.





O vídeo foi repostado por um usuário brasileiro no Twitter. “Se isso virar trend, a gente já cancela 2023 em fevereiro mesmo”, escreveu como legenda.









Se isso virar trend, a gente já cancela 2023 em fevereiro mesmo. pic.twitter.com/T0g8XzthQV %u2014 André Rochadel (@andre_rochadel) February 13, 2023

“Jesus que cafonagem”, respondeu um perfil. “Eu só penso no trabalho que dá lavar direito uma tacinha e tem gente usando taça para beber e pra comida também…”.

Repercussão

Nos comentários do vídeo, um perfil questionou o restaurante o motivo de servir o macarrão na taça. “Entreter nossos clientes e fazê-los rir”, respondeu o perfil oficial do La Sicilia.





Outros usuários defenderam a ideia do local e falaram que a nova forma de servir é uma experiência única e engraçada.





