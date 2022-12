Não quer ir para a cozinha no Natal? Monte sua ceia com encomendas

Cardápio da padaria Bonissima (foto: Laura Brina/Divulgação)



Não tem jeito. Pode surgir uma variação aqui, uma ousadia ali, mas no Natal as pessoas buscam mesmo sabores tradicionais. Se não for peru, que seja lombo. Para acompanhar, aquela farofa completa ou pelo menos arroz com amêndoas. Uma chef, um restaurante, uma padaria e um bufê apresentam seus cardápios de encomenda para a ceia, com tudo o que a data pede. Mais prático, impossível.

Todo mundo quer comer comida de Natal, mas nem todo mundo tem tempo ou quer ir para a cozinha. Preparar a ceia dá trabalho mesmo. Até porque não nos contentamos com um prato só.



É nessa hora que Carolina Machado entra em cena. Com um cardápio enxuto, mas que contempla as receitas mais tradicionais, a chef descomplica a ceia para os seus clientes.





Com um cardápio enxuto, mas que contempla as receitas mais tradicionais, Carol Machado descomplica a ceia para os seus clientes (foto: Studio Tertúlia/Divulgação)

Pela primeira vez no seu menu, a carne de porco ganha leveza e um toque cítrico com a manteiga de sálvia. Para acompanhar, farofa com castanhas e frutos secos. Facilitar, sim, mas sem perder a cara e o sabor de Natal. Por isso, Carol não ignorou os inúmeros pedidos para que fizesse pernil. Como ela mesma reconhece, é o clássico dos clássicos nesta época do ano.

A cada ano, Carol cria um prato diferente com filé, já que tem gente que não abre mão de comer carne vermelha. Para não fugir do clima natalino, o tornedor é servido com molho de licor de cereja e cerejas frescas. Sua dupla é o arroz de amêndoas.

Tem uma massa que nunca fica de fora do menu de Natal. Tradição na família da chef, está presente também na mesa de muitos clientes.



Estamos falando do sorrentino recheado de burrata com limão siciliano e molho de tomate rústico e artesanal. Leve e saboroso, é sempre uma boa opção de prato único para a ceia (agrada até quem não come carne).





Quem sempre dispara na preferência dos clientes do bufê Papo de Anjo é o arroz com lentilhas, cebola caramelizada e bacon (foto: Júnior Bastos/Divulgação)

Antes que os clientes reclamem, ela avisa que o queijo brie em massa filo com caramelo picante de castanhas está garantido na noite de Natal. De entrada, a chef oferece duas versões de terrine, uma de queijo de cabra com nozes e figos e outra de pernil com pistache. Além disso, trouxe o rosbife, que tem todo ano, com molho de mostarda l'ancienne e mel silvestre.

Para deixar a ceia ainda mais prática, Carol dá a opção de levar os pratos para casa em uma travessa de vidro, vendida por R$ 50. Assim, a pessoa nem precisa ter o trabalho de tirar a comida da embalagem descartável nem de devolver a peça.



Praticidade também na finalização: basta levar ao forno e já está pronto. “Não quero generalizar, mas, para muitas pessoas, terceirizar a ceia para ter uma comida com cara e sabor de Natal é importante”, comenta a chef, que calcula entregar até 500 ceias este ano.

Receitas “obrigatórias”





O menu do restaurante AA Wine Experience tem lombo recheado com alho-poró, linguiça defumada, ameixa e ricota (foto: Jéssica Moraes /Divulgação)

O lombo este ano vai recheado com alho-poró, linguiça defumada, ameixa e ricota e o chester, marinado com ervas frescas, ganha perfume de laranja e especiarias. Para criar o menu do AA Wine Experience, Tainá Moura partiu de receitas "obrigatórias" de Natal. Em todas elas, dá um toque diferente. "As proteínas se repetem, mas o sabor e a apresentação sempre mudam", explica a chef.





O restaurante voltou com o cardápio de encomendas a pedido dos clientes (era para ser só uma alternativa no primeiro ano de pandemia).



“Sinto uma gratidão enorme de poder participar desse momento da vida das pessoas e entregar afeto através da comida. Não tem nada melhor para quem cozinha”, aponta Tainá, que quer que todos sintam o sabor da comida de casa.

Entre as entradas, a novidade é o rosbife de filé-mignon ao creme de mostarda l'ancienne com especiarias, um dos mais aguardados na ceia da família de Tainá.



A chef também resgata lembranças afetivas com outros pratos que não ficam fora da sua noite natalina, como a tradicional bacalhoada, arroz à grega e farofa com castanhas, alho-poró e passas brancas.



Na farofa da padaria Boníssima, maçã e abacaxi se misturam a presunto e peito de peru para garantir o sabor agridoce (foto: Laura Brina/Divulgação)



Para a felicidade dos clientes, o queijo brie envolto em massa folhada com amêndoas laminadas e caramelo salgado está no cardápio. E o melhor: surge em tamanho família (para seis pessoas). Essa entrada é tão amada que o restaurante já recebeu várias encomendas antecipadas.



O filé-mignon ao molho de jabuticaba é outro prato de sucesso da casa que deve se destacar no Natal. Apenas um detalhe muda.



“A diferença é que ele vai com uma crosta de parmesão. A pessoa tem que levar ao forno de casa para deixá-la bem crocante dar crocância”, explica Tainá, que pensou muito na praticidade do menu. Todas as finalizações são simples e rápidas.

Quem encomendar a ceia do AA Wine Experience terá a possibilidade de harmonizar os pratos com vinhos da adega com mais de três mil rótulos. Um sommelier ficará disponível para dar sugestões.

Clássicos garantidos





Nozes e figos dão um toque natalino à terrine de queijo de cabra da chef Carol Machado (foto: Studio Tertúlia/Divulgação)

Completam a lista peru, leitoa, chester e lombo recheado. Com qualquer um deles, leva-se à mesa toda a tradição do Natal. No menu da padaria Boníssima, tem até barca de comida japonesa, mas a procura é pelos sabores natalinos. Logo, não podem faltar os clássicos da ceia. Entre eles, pernil marinado em ervas, que sai do forno bem molhadinho.

Ainda mais se os acompanhamentos forem aqueles que associamos diretamente a este momento de celebração. Quer algo mais apropriado que farofa natalina? Pelo nome, já dá para ter uma ideia do que vamos encontrar. Nessa receita, maçã e abacaxi se misturam a presunto e peito de peru para garantir o sabor agridoce.



Já na salada natalina, as folhas são temperadas com nozes, damasco, uva e maçã.

Para completar uma ceia tradicional, a padaria também incluiu no menu arroz com castanhas, terrine de queijo de cabra com figo e mel e salpicão de frango, cenoura, milho, batata-palha e passas (polêmicas, sim, mas não há como negar que são a cara do Natal).



Todos os pratos são vendidos no quilo. Isso possibilita ao cliente pedir menos quantidade e mais variedade. Além disso, com o mesmo menu, dá para montar uma ceia para duas ou 50 pessoas.



A porchetta ao molho de frutas vermelhas do bufê Papo de Anjo surge como uma variação menos óbvia do encontro entre carne de porco e molho agridoce (foto: Júnior Bastos/Divulgação)



“Estamos aqui para oferecer comodidade com qualidade. Todo mundo vive correndo e tentamos simplificar tudo o que podemos. A parte chata fica com a gente e a pessoa tem tempo de aproveitar o Natal”, destaca a diretora da Boníssima, Natália Carneiro, que já se prepara para a época mais movimentada (e feliz) do ano.



Só a unidade do Gutierrez chega a preparar 300 ceias.

Não é bom deixar para fazer as encomendas em cima da hora. Natália avisa: quanto antes, melhor, já que a produção é limitada. Os pratos são entregues em vasilhames descartáveis e ficam disponíveis para retirada nas lojas do Gutierrez e do Vila da Serra.

Cara nova todo ano

Já que não tem como fugir dos clássicos, que pelo menos eles tenham cara nova todo ano. Essa é a proposta do bufê Papo de Anjo, que quer surpreender mesmo com os velhos conhecidos.



Desta vez, encontramos no cardápio pernil com crosta de ervas e pistache, peru laqueado ao molho de laranja, fios de ovos e farofa de bacon e tender caramelizado ao vinho do Porto com mel e frutas cristalizadas.



Para a felicidade dos clientes do restaurante AA Wine Experience, o queijo brie envolto em massa folhada com amêndoas laminadas e caramelo salgado está no cardápio (foto: Jéssica Moraes /Divulgação)



O bufê também arrisca algumas criações para atender a quem está a fim de fugir do tradicional na ceia natalina. Uma das novidades é o strudel de salmão (postas do peixe envolvidas em massa folhada) com creme de maracujá.



A porchetta ao molho de frutas vermelhas (morango e amora) surge como uma variação menos óbvia do encontro entre carne de porco e molho agridoce.





Sobre os acompanhamentos, quem sempre vence como queridinho dos clientes é o arroz com lentilhas, cebola caramelizada e bacon. Um clássico nesta época do ano. Se quiser ousar, você pode dar uma chance para a salada de arroz negro com castanhas e azeite trufado.

Como o forte do bufê é a mesa de antepastos, a seção de entradas é bastante variada e sempre tem alguma novidade.



“Sempre recomendamos aos clientes montar uma mesa bem bonita e cheia de carinho para receber os convidados. Para mim, o mais gostoso do Natal é ficar conversando e beliscando várias entradas”, opina a diretora do Papo de Anjo, Tatiana Campolina.



Pernil marinado em ervas é um dos clássicos presentes no cardápio da padaria Boníssima (foto: Laura Brina/Divulgação)



O bufê criou para este fim de ano os rolls de figo envolto em presunto parma com queijo gouda e cubo de fava de mel orgânico. Montados na mesa, ficam parecidos com flores.



Outra sugestão é a terrine de queijo roquefort com damasco. Dá para pedir também a entrada mais famosa do cardápio, que é o queijo brie enrolado na massa filo com calda de frutas vermelhas.

O cliente pode levar seu próprio vasilhame para receber o prato já montado. Em casa, só precisa seguir as instruções para uma finalização rápida, como esquentar no forno.



Tatiana e a equipe querem entregar praticidade neste momento de celebração. “Para nós, é uma honra estar presente na mesa das pessoas numa data tão significativa, a mais especial do ano. Entregamos tudo com muito carinho.”

Porchetta ao molho de frutas vermelhas (Papo de Anjo)

Ingredientes

3 kg de porchetta; 1 garrafa de vinho branco seco; 30g de anis estrelado; 1 litro de óleo; canela em pau, alecrim, alho e sal a gosto; 100g de morango; 100g de amora; 1 1/2 xícara de açúcar; 1 xícara de água; 12? xícara de vinagre





Modo de fazer

Coloque a barriga suína juntamente com o vinho, anis estrelado, canela em pau, alecrim, alho e sal em um recipiente bem grande. Deixe marinando por 24 horas na geladeira. Depois desse tempo, retire da geladeira, enrole em formato de rocambole e amarre com barbante culinário. Coloque em uma assadeira e cubra com papel alumínio. Deixe assando por 4 horas em forno a 100°C. Depois desse período, retire o papel alumínio e aumente a temperatura do forno para 150°C por 30 minutos. Aumente a temperatura para 180°C e deixe assando por mais 30 minutos. Para o molho de frutas vermelhas, coloque todos os ingredientes em uma panela e deixe ferver até dar ponto de geleia. Ferva 1 litro de óleo. Coloque a porchetta em uma grade e, quando o óleo estiver fervendo, jogue com cuidado em cima para pururucar. Descarte o óleo que escorrer. Depois que esfriar, retire o barbante e corte as fatias ou sirva inteira.

Serviço

(31) 99296-0640





(31) 2552-1740





(31) 98798-6857





(31) 98335-4915