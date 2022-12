Culinária Copa do Mundo: conheça pratos do Catar

Também tem Saloona, que é um prato único do Catar, uma sopa de carne com legumes, como batata, cenoura e beringela. Já o Warak enab é uma carne envolvida em folhas de uva e o formato você escolhe: triângulo, charuto são algumas inspirações.





Mas, se você quiser provar os temperos do Catar sem sair da zona de conforto, o hambúrguer especial do país no McDonalds pode ser a opção ideal. O sanduíche conta com bife de carne bovina, molho árabe, cebola crispy, tomate e queijo.



Majboos, um arroz temperado com curry e cravo servido com pedaços de frango, principalmente peito e coxa. (foto: Freepink reprodução )



Curtir a copa fora de casa

Em Belo Horizonte, restaurantes e hotéis preparam atividades especiais para os jogos da Copa do Mundo 2022, que começam no dia 20 de novembro e seguem até o dia 18 de dezembro. Além dos tradicionais shows ao vivo e promoção de bebidas, alguns estabelecimentos abrem espaço para eventos temáticos, sorteio de brindes e programação para crianças.





Como é o caso do hotel Vila Campana, que vai sortear para os hóspedes uma ‘Al Rihla’, a bola oficial da Copa do Mundo do Catar 2022. O empreendimento também criou um álbum especial com 32 figurinhas personalizadas com a temática do Vila Campana. O cliente que completar o álbum vai ganhar uma bola de futebol.





A culinária de um local diz muito sobre a história e os costumes de uma população. A comida catari usa ingredientes conhecidos por brasileiros, como o Tabule, um refrescante prato tradicional da cultura árabe que leva farinha, cebola, tomate e temperos. Outras comidas conhecidas são o tahine, uma pasta de grão de bico, e os pastéis, mas têm uma aparência diferente dos brasileiros, com um formato triangular.