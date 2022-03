Guia inédito oferece descontos em vinhos de 31 restaurantes

Ravióli de espinafre recheado de muçarela de búfala e mel trufado (Ancora) (foto: Ancora/Divulgação)



Como incentivar o consumo de vinhos em restaurantes? Dar desconto é sempre uma boa estratégia. Os sócios da Wine Center DOC, Inimá Souza e Evaldo Faria, se inspiraram nos guias de comida para lançar uma lista de estabelecimentos que oferecem preços especiais na adega. Com este livreto, o público pode pagar de 10% a 50% a menos em rótulos selecionados.

“O guia é uma oportunidade para o consumidor conhecer restaurantes com gastronomia variada e beber vinhos de qualidade com descontos expressivos”, resume o advogado e sommelier Inimá Souza, que, além de sócio da Wine Center DOC, é cofundador da Associação Brasileira de Sommeliers em Minas Gerais (ABS Minas).

Fazem parte do guia 31 restaurantes de Belo Horizonte e Nova Lima que se destacam pela carta de vinhos. Os idealizadores consideram tanto a quantidade quanto a qualidade dos rótulos. Além disso, a bebida deve estar aliada a uma boa comida.

Não apenas o público se beneficia com o guia de descontos. Segundo Inimá, a vantagem para os estabelecimentos é atrair pessoas “que gostam de frequentar restaurantes e beber um bom vinho à mesa, pagando um preço justo”. O sommelier acrescenta que existe a chance de conquistar novos clientes e também fazer com que antigos clientes voltem mais vezes.

Harmoniza com tudo

“Como uma boa casa portuguesa, temos que incentivar o consumo de vinho, que é tão importante para a nossa gastronomia. A bebida acompanha bem todos os pratos e agrega muito à experiência na mesa”, comenta Flávia Baltazar, filha da dona Tereza, que há 65 anos fundou a Taberna Baltazar.

"Comida portuguesa e vinho já fazem uma boa mesa", comenta Flávia Baltazar, da Taberna Baltazar (foto: Alysson Bruno/Divulgação)

Quem apresenta o guia no restaurante tem 20% de desconto em todos os vinhos, válido de terça a quinta, das 17h à meia-noite. Como a maioria dos rótulos são portugueses, Flávia diz que isso é um incentivo para o público conhecer sabores, histórias e métodos de produção de diferentes regiões do país, ampliando seus horizontes. A carta tem exemplares do Alentejo, Douro e Dão, entre outras.

Flávia não tem dúvida de que todos os pratos do cardápio harmonizam com vinho. “Comida portuguesa e vinho já fazem uma boa mesa. Não tem como errar.” Seguindo a preferência dos clientes, ela indica o bacalhau à lagareiro, que é o campeão de vendas. O lombo coberto por uma crosta crocante de farinha de pão vai ao forno com batata, cebola e bastante azeite.

Língua ao molho de vinho é outra sugestão, sem falar no tradicional bolinho de bacalhau.

Ideia diferente

Pedro Guimarães, do italiano Ancora, enxergou no guia uma oportunidade de apresentar a sua gastronomia a um outro perfil de clientes, que vão ao restaurante atraídos pelos vinhos e aproveitam para conhecer a comida. “Achei a ideia do guia diferente, porque os outros são focados na comida”, aponta.





A carta do restaurante conta com 80 rótulos do velho e novo mundos, incluindo Argentina, Chile, França, Itália, Espanha e África do Sul. Todos são vendidos através do guia com 10% de desconto, de quinta a sábado no jantar e de sexta a domingo no almoço.

Quem apresenta o guia no restaurante Ancora tem 10% de desconto em toda a carta de vinhos (foto: Thiago Mamede/Divulgação)

Para acompanhar os vinhos, Pedro recomenda começar pelo queijo brie gratinado com geleia de damasco. Depois, experimente o prato que tem sido sucesso no último ano: uma versão trufada do espaguete à carbonara. “Usamos salsa tartufata no creme de queijo pecorino com ovos e lascas de trufas em conserva de azeite na finalização”, descreve.

O guia custa R$ 41 e pode ser adquirido nas lojas Leitura e em alguns dos restaurantes parceiros. As regras de uso variam, já que cada casa decide quanto de desconto vai dar, em quais dias da semana e quais rótulos estão incluídos. Os cupons são válidos até o último dia do ano e dão direito a uma visita a cada um dos estabelecimentos participantes. No segundo semestre, será lançada uma versão digital.

Serviço

Guia de Descontos da Wine Center DOC

Informações sobre venda e a lista de restaurantes participantes no site www.winecenterdoc.com.br ou pelo telefone (31) 98447-7639