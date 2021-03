Páscoa se aproxima com doces que enchem os olhos e aquecem o coração

Ovo de frutas vermelhas com baunilha (Danda Duarte) (foto: Victor Schwaner/Divulgação)



A Páscoa se aproxima para deixar nossos dias mais doces. O momento é de celebrar em casa, com poucas pessoas, mas nem por isso a data deve passar em branco. Confeitarias de Belo Horizonte já lançaram seus cardápios com sobremesas tão belas que enchem os olhos e carregadas de doçura para aquecer o coração. Entre as opções, ovos recheados, tortas e a volta da colomba pascal.

Em mais um ano sem encontros e abraços, Elisa Dayrell, da Espetacular Doceria, quer confortar os clientes com uma mensagem encorajadora: a data deve ser celebrada mesmo na pandemia. “O significado da Páscoa, de renovação, celebração do amor e união das pessoas, precisa estar presente na nossa casa, independentemente do momento”, diz.

Já que não dá para estar ao lado de todos que amamos, o convite da chef é para montar uma mesa em casa, seja para celebrar sozinho ou com poucas pessoas. A inspiração deste ano vem de tons bem suaves de amarelo, azul, rosa e verde, combinados com o branco. “Já tinha vontade de fazer uma Páscoa candy color e senti que este era o momento. Quero que as pessoas sintam leveza, tranquilidade e alegria.”

Colomba pascal (Espetacular Doceria) (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

Pensando na ideia de presentear quem não pode estar junto, Elisa criou uma linha luxo que tem tudo para impressionar, e muito. A barra e o ovo de chocolate são pintados a mão em um tie-dye com os tons da coleção. A tiragem é limitada. “Sempre quis ter uma linha mais sofisticada para mostrar todas as técnicas que dominamos. Aos poucos, temos conseguido nos aproximar mais da nossa proposta de ser uma confeitaria francesa”, aponta.

Na linha luxo, os produtos têm nomes franceses – o desejo é um dia apresentar todo o cardápio em francês. O Oeuf Luxury tem recheio de caramelo crocante de mel, técnica que Elisa conheceu há três anos. “Acrescentamos bicarbonato de sódio no caramelo para ele expandir e formar bolhas bem grandes. Esperamos endurecer para quebrar tudo e envolver no chocolate. Quando você come, sente a crocância”, explica. O ovo vai embalado em pé, dentro de uma caixa que se abre ao tirar a tampa.

Ovo de doce de leite com crocante de amendoim (Danda Duarte) (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

Já a Barra Pistachio et Framboise entrega um quilo de muito sabor. Tem recheio de trufa de pistache com geleia de frutas vermelhas, que resulta em uma acidez marcante.





Em família na Páscoa

A colomba pascal é mais uma novidade no menu da Espetacular Doceria. Elisa decidiu investir nesta receita porque representa a sensação de estar em família na Páscoa. “É uma massa bem leve, com gotas de chocolate, que tem gosto de memória afetiva. Pensei em produtos que têm significado, que vão mexer com o sentimento das pessoas.” O toque francês está no caramelo do recheio, que é de chocolate. Por fora, uma camada de chocolate branco e lâminas de amêndoas.

Guirlanda Spetaculaire (Espetacular Doceria) (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

Outra opção de sobremesa para compartilhar é a Guirlanda Spetaculaire, lançamento especial de Páscoa. Como o nome diz, a massa de biscuit, amanteigada, que lembra biscoito, é redonda, em formato de guirlanda. Por cima, trufas de limão siciliano, brigadeiros brancos e miniovos com confeitos candy colors e macarons de cores e sabores diferentes. O amarelo é de baunilha com caramelo, o verde tem sabor de pistache, o azul tem recheio de chocolate e o rosa é de frutas vermelhas.

As cores da coleção se destacam na embalagem do ovo trufado, feita de algodão cru tingido em tie-dye, que pode ser usada depois. “Cada ovo tem um número de série e a minha assinatura. Quero que as pessoas sintam uma proximidade com a gente”, pontua. As duas cascas do ovo são recheadas: de um lado, brigadeiro 50%; do outro, marshmallow. Por dentro, três trufas de chocolate meio amargo, que são um dos produtos mais vendidos na loja física.

Há dois sabores de ovos de colher, sendo um deles o Pour Elisa, o mais vendido no ano passado. A casca de chocolate meio amargo é recheada com trufas branca e preta e decorada com macarons e lascas Pour Elisa (chocolate com pedaços de macaron). A novidade fica por conta do Pavlovo. Inspirado na torta pavlova, tem casca de chocolate branco coberta por bolo red velt moído, trufa branca e geleia de frutas vermelhas. Para completar, suspiros e minipavlovas (discos de merengue assados).

Sabor e esperança

Ovo recheado com palha italiana (Danda Duarte) (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

Mesmo que seja longe de quem se ama, a Páscoa pode ter mais doçura e leveza. Os doces da confeiteira Danda Duarte são para lembrar que a vida tem sabor e esperança em dias melhores. “Nada substitui um abraço e um beijo, mas comer uma sobremesa dá aquele quentinho no coração e eu tenho um imenso prazer de proporcionar isso para as pessoas.”

Na Páscoa, Danda foca em produtos para presentear, o que faz ainda mais sentido neste momento. O que tem mais destaque no cardápio são os ovos de colher com sabores inspirados em suas tortas e bolos, que seguem um estilo mais rústico e natural (pasta americana não entra). “Gosto do perfeito no imperfeito, tanto que nenhum é igual ao outro”, informa.

Desta vez, a confeiteira fez uma releitura dos produtos mais amados, todos em casca de chocolate meio amargo. O bolo de frutas vermelhas com baunilha, um dos mais vendidos, ganhou versão de Páscoa, com camadas de pão de ló de baunilha, geleia de frutas vermelhas e brigadeiro branco. Lançamento do último Natal, a torta de pistache com frutas vermelhas também voltou repaginada. O ovo dela combina brigadeiro de pistache, geleia de frutas vermelhas, frutas vermelhas frescas e pistache in natura.

Neste ano, a chef Elisa Dayrell, da Espetacular Doceria, lançou uma linha luxo (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

O sabor de brownie com caramelo, que é o mais antigo, não pode sair do cardápio. “Faço dadinhos de brownie na caixa com caramelo com flor de sal por cima e, desde que comecei a Páscoa, levei isso para dentro do ovo”, conta. A diferença é que, em vez da caixa, a casca de chocolate serve como base. Há uma versão intensa dele, com dadinhos de brownie e brigadeiro feitos com chocolate meio amargo. Outro sabor de sucesso é o doce de leite crocante, que mistura creme de brigadeiro branco, doce de leite caseiro e caramelo de amendoim.

Danda ainda oferece ovos inteiros (as cascas são recheadas com palha italiana) e a barra de cookies com creme de chocolate e avelã. “Coloquei no cardápio como opção para mandar para os pais ou avós ou para servir depois do almoço como so- bremesa.” Assada em forma de bolo inglês, a barra serve de quatro a seis pessoas. Quando você corta, o recheio escorre.

Cookies de chocolate (Danda Duarte)

Ingredientes

120g de farinha de trigo; 45g de cacau em pó; 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio em pó; 220g de chocolate meio amargo; 100g de manteiga; 270g de açúcar; 2 ovos; 1 colher de chá de essência de baunilha.





Modo de fazer

Preaqueça o forno a 180 graus. Em uma tigela, misture a farinha, o cacau e o bicarbonato de sódio. Derreta metade do chocolate com a manteiga. Transfira a mistura para a batedeira. Junte o açúcar,

os ovos e a essência de baunilha. Adicione a farinha e a outra metade do chocolate, em pedaços.

Misture tudo até ficar homogêneo e deixe na geladeira por 15 minutos. Quando a massa estiver mais firme, faça bolinhas e coloque em uma assadeira com espaçamento de 5cm entre elas. Asse por 15 minutos até ficar firme por fora e molinho por dentro. Esta receita rende em torno de 20 cookies.