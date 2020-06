Fondue em casa

O chef Marcelo Haddad, do Paladino, testou várias embalagens até chegar ao formato ideal (foto: Nereu Jr/Divulgação) O inverno chegou, as temperaturas estão em queda e o fondue passa a ser uma boa pedida para os dias mais frios. Neste ano, a experiência de mergulhar a carne ou pão no queijo ou o morango no chocolate tem que ser em casa. Então, as casas que trabalham com fondue estudaram embalagens e organizaram a logística de entrega para que o produto chegue da melhor forma ao cliente.





Esta é a primeira experiência do Paladino com delivery de fondue. O restaurante iniciou seu serviço de entrega em agosto, quando a temporada de inverno já havia terminado. O chef Marcelo Haddad não mudou nada nas receitas, precisou apenas adaptar a apresentação para as embalagens. “Embalar é como se fosse finalizar o prato. Coloco ali um cheiro-verde, uma decoração, vedo bem a embalagem para a comida chegar da melhor forma ao cliente”, observa.





Os cubos de filé-mignon e frango do fondue de carne vão crus em uma embalagem de isopor. Já o pão é transportado em um saco de papel para continuar crocante e os molhos (gorgonzola, cogumelos, aioli de limão, ervas frescas, barbecue de goiabada e mostarda de jabuticaba) são acondicionados em pequenas molheiras de plástico. “Os fondues de chocolate, doce de leite e queijo, por ser mais líquidos, vão em embalagens que vedam bem e ainda colocamos plástico-filme.” Pode-se escolher entre dois queijos mineiros (de Cruzília ou da Canastra) para comer com itens como pão de queijo, linguiça da casa e tomate. Já os doces sãos acompanhados de frutas, suspiro, pão de mel, churros e queijo.





Através de um QR code, o cliente acessa o vídeo tutorial com as instruções de preparo do fondue. Se quiser, ele pode alugar os vasilhames do restaurante (serviço oferecido apenas na entrega própria ou take-away). A temporada de inverno segue até agosto.





Com fondue no cardápio desde o ano passado, o Outback estudou bastante para fazer com que as receitas fossem consumidas em casa da mesma maneira como seria no restaurante. “O grande desafio deste ano era trazer a experiência do fondue com novidades, e considerando que as pessoas estão dentro de casa”, comenta a gerente de marketing, Marisa Palhares.





Sempre em busca de inovações, a rede deu um up nas receitas. O cheddar não está mais sozinho, juntou-se ao gruyere e emmental no fondue de queijo, que tem o tempero apimentado característico da marca. Já a calda de chocolate meio amargo (e não mais ao leite) ficou mais espessa. “Mandamos uma calda de chocolate branco à parte para o cliente finalizar o fondue na mesa. Vira uma brincadeira, porque você pode usar as caldas separados ou misturar uma com a outra.”

Uma das novidades do fondue do Outback é a calda de chocolate branco, que pode ou não ser misturada à de chocolate meio amargo (foto: Danilo Quadros/Divulgação)



EXCLUSIVIDADE

Todas as embalagens foram desenvolvidas exclusivamente para o delivery. O famoso pão australiano, aqui em formato redondo e com um furo no meio para colocar o fondue, vai em um saco especial para que chegue macio e na temperatura certa. Os líquidos (queijo, chocolate e doce de leite) são colocados em potes com tampa. Outra embalagem com divisórias mantém os acompanhamentos separados. No salgado, destaque para tiras da costela empanadas, frango em molho barbecue, batata frita e camarão empanado. Brownie, marshmallow e frutas fazem parte do doce.





O Outback desenvolveu uma carta com instruções para guiar a experiência do fondue em casa, desde abaixar a luz para entrar no clima das lojas até aquecer o pão no no micro-ondas por um minuto e meio, se achar necessário. Os fondues permanecerão no cardápio até o fim de julho.





Serviço

Paladino

(31) 99918-4169

Outback

www.outback.com.br/fondue