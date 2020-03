Fogo entra em ação para transformar alimentos em restaurante do Grupo Chalezinho

A burrata maçaricada é um dos exemplos de como os alimentos se transformam no Cozinha de Fogo (foto: Thobias Almeida/Divulgação)

Carne com crosta, queijo derretido, panqueca chamuscada. O fogo deixa marcas em todos os pratos do Cozinha de Fogo, do Grupo Chalezinho, inaugurado há um mês no terraço do BH Shopping. Assinado pelos chefs Kiki Ferrari e Alessandro Sofia (que comanda O Italiano, outro restaurante do grupo), o cardápio combina petiscos, carnes, acompanhamentos e sobremesas que, de alguma forma, entram em contato com as chamas. “Não falo só de parrilla, mas de ingredientes salteados no fogo alto, cozidos a baixa temperatura, maçaricados, tudo o que pode usar o fogo como elemento de transformação”, explica o sócio da casa Vinícius Veloso. A experiência pode começar por corações de galinha salteados em chama alta com salsa, farofa, pães e tomates tostados ou burrata maçaricada com molho pesto, tomates tostados e pães. Na parrilla, são 11 opções, incluindo bife ancho, assado de tira suíno, carré de cordeiro, galeto, surubim e legumes. Para acompanhar, beterraba tostada com casca, molho azedo e raspas de limão e farofa de banana com farinha de mandioca tostada e banana-da-terra. No almoço, os acompanhamentos para as carnes e os legumes variam toda semana (cenoura caramelizada e risoto de quinoa, por exemplo, não estão no cardápio fixo) e são servidos em sistema de rodízio. Há também pratos para compartilhar, como a costelinha suína assada em baixa temperatura por quatro horas com molho barbecue de goiabada. A sobremesa mais pedida até agora atende pelo nome de Tenha piedade! É uma panqueca recheada com doce de leite, açúcar queimado por cima e sorvete de nata.

Sucesso no almoço executivo, o filé à parmegiana conquistou seu lugar no cardápio da noite do Eva Cucina Originale (foto: Flavio de Castro/Divulgação)

A pedido dos clientes

A cada semana tem pelo menos uma novidade no quadro de sugestões do Eva Cucina Originale, no Bairro Belvedere. Mas três pratos temporários agradaram tanto ao público que entraram de vez no cardápio. São criações dos chefs Pablo Alcântara e Luiz Toledo, que assumiram a cozinha depois de Massimo Battaglini. “A nossa intenção é ter um cardápio enxuto e sempre mudar os pratos de acordo com as sugestões que testamos e funcionam. Então, a ajuda dos clientes é importantíssima”, comenta o sócio Felipe Santiago. A nova entrada fixa já virou unanimidade. Os chefs tiveram a ideia de empanar a burrata da casa e servi-la em uma cama de molho de tomate artesanal com pesto. Agradaram em cheio unindo a crocância da casca e a cremosidade do queijo. “Burrata é muito difícil de fazer, somos o único restaurante de Belo Horizonte que faz, mas achamos o jeito e vamos ter, em breve, um cardápio com seis ou sete receitas diferentes”, adianta. Outra novidade é o filé à parmegiana, que representa bem a ideia do simples benfeito. Até então, acreditava-se que este prato não teria saída pela simplicidade, mas ele surpreendeu no almoço e acabou garantindo seu lugar no cardápio da noite. Basicamente, temos carne empanada, molho de tomate e queijo gratinado. Acompanha purê de batata gratinado. A ideia de servir risoto de cogumelos frescos com iscas de filé-mignon e molho roti partiu de um cliente italiano. Finalizado com azeite trufado, ele é o primeiro e único risoto fixo do cardápio.

Experiência completa

Petiscos harmonizados com vinhos. Até o fim do mês, o cardápio do La Vinicola apresenta combinações de finger foods com rótulos da Evino. Uma das sugestões é saborear o cannoli recheado com ragu de linguiça de leitão, molho pomodoro e alho-poró tomando uma taça de um vinho argentino malbec. O festival também propõe combinar bolinhos fritos de risoto de camarão com tomate, queijo parmesão e alho-poró com espumante brut francês e tiras de filé empanadas em farinha panko e gratinadas com mix de queijos e molho marinara com vinho italiano da uva primitivo. O menu harmonizado está disponível nas três unidades do La Vinicola (Lourdes, Buritis e Vila da Serra). Os petiscos custam a partir de R$ 25 e há opções de rótulos entre R$ 60 e R$ 390.