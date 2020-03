Chef italiano serve receitas clássicas em ambiente moderno na Savassi

Mesmo no prato mais "básico", com tomate e manjericão, a ideia é extrair o máximo de sabor dos ingredientes (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Gastropub inglês com enoteca italiana. É essa mistura que faz do Pasta Lab, na Savassi, uma casa de massas única. Do outro lado do balcão está o italiano Simone Paratella, que trabalhou por seis anos em Londres. O chef de Alba finaliza os pratos na frente do cliente, enquanto apresenta os ingredientes, explica as etapas de preparo e até passa receitas. “Isso é ser um chef moderno, não tenho segredos.” Simone trabalhou em restaurantes premiados e cozinhou com os melhores ingredientes, tudo o que um cozinheiro pode sonhar, mas por amor escolheu viver em Belo Horizonte. Neste início, ele quer proporcionar aos mineiros uma experiência verdadeiramente italiana, por isso todas as receitas são clássicas. As massas artesanais são preparadas diariamente no andar de cima e os outros ingredientes, como queijos, farinha, azeite e manteiga, vêm direto da Itália. Usando técnicas francesas, Simone extrai ao máximo os sabores. Não se engane com o prato mais “básico” do cardápio, com tomate e manjericão. Em um processo de horas, o tomate chega a caramelizar, o que ajuda a realçar sua doçura natural. O mesmo ocorre com a massa de camarão. O chef faz uma bisque, deixando a casca do camarão quase queimar e deglaçando com uísque. Resultado: uma explosão de sabores na boca. O cardápio ainda tem massas com guanciale e pecorino (carbonara clássico), creme de trufa branca e bottarga (ova de peixe) curada na casa. Quem busca um menu completo pode pedir de entrada pão azul (tingido com semente de jenipapo) com conserva de cogumelos e finalizar com tiramisu montado na hora. A adega fica logo na entrada, só com rótulos italianos, mas atenção também aos drinques. Entre as opções, uma versão do famoso Aperol spritz, com Lillet Blanc (bebida francesa), limão siciliano, água tônica e espumante.