ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz grande consciência de si mesmo e de seus potenciais. Está brilhando, já que o Sol está no seu signo (solar ou ascendente). Isso lhe impulsiona a buscar expansão em conjunto, nas relações, no amor romântico e/ou na vida social. Clareza de sua atuação para que o crescimento conjunto aconteça. A posição lunar lhe traz maior fé e segurança no crescimento e expansão.

Transformação e expansão

A oposição entre Júpiter em Touro e Sol em Escorpião traz para hoje clareza e senso de propósito, em especial no que se refere à expansão material e as transformações necessárias para que aconteçam. Também somos motivados através das relações ao crescimento e a uma visão mais positiva quanto a mudanças e transformações em nossas vidas. O bom aspecto à Lua em Câncer traz um senso de segurança e enraizamento que nos facilita transitar pelas mudanças de forma segura e fluida.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique