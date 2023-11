677

Horóscopo do dia (02/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformação e expansão

A oposição entre Júpiter em Touro e Sol em Escorpião traz para hoje clareza e senso de propósito, em especial no que se refere à expansão material e as transformações necessárias para que aconteçam. Também somos motivados através das relações ao crescimento e a uma visão mais positiva quanto a mudanças e transformações em nossas vidas. O bom aspecto à Lua em Câncer traz um senso de segurança e enraizamento que nos facilita transitar pelas mudanças de forma segura e fluida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande consciência das transformações da vida e das suas próprias profundezas. Tudo isso lhe impele a buscar renovação e expansão na vida. Força de vontade para crescer e evoluir, em especial em termos de valor próprio e finanças. Lembre-se que muitas finalizações são portas para novos começos. A posição lunar lhe traz mais interiorização e escuta de suas necessidades pessoais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grande consciência a partir das emoções ligadas às parcerias, casamento e contato com os outros. Tudo isso lhe servirá como motivação para buscar seu próprio rumo e independência na vida. Este é um momento para valorizar mais a si mesmo e entender que deve estar por inteiro perante os outros. A posição lunar lhe favorece a comunicação emocional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande consciência da vida material, rotinas, trabalho e saúde. O aspecto desafiador destes setores lhe impulsiona para que busque expansão espiritual, emocional, psíquica e se abra para uma vida mais ampla e cheia de possibilidades. Busque ter a cabeça aberta e saia de pormenores e detalhes aprisionantes. A posição lunar lhe faz bem mais aterrado e ciente de seu valor próprio.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de quem você é, de sua essência e de seu poder pessoal. Tudo isso lhe impele a ter mais proatividade e buscar mais socialização, grupos, amizades e compartilhar com sua comunidade. Seu ponto de vista pode agregar muito para os outros agora. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta ainda mais a sensibilidade e expressão emocional pessoal.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de questões emocionais, pessoais, familiares e/ou passadas. Lidar com tais emoções será fundamental, já que elas lhe impelem na busca de sua autonomia no mundo, expansão na carreira e na possibilidade de tomar as rédeas de sua vida, deixando um tanto do passado para trás. A posição lunar lhe pede que deixe ir velhas carências e dependências, buscando amparo no divino e no entendimento psíquico.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de questões da mente e da comunicação. Todavia, isso serve de impulso para que você se arrisque mais, expanda e viva novas aventuras. Este é um momento de crescer e sair de ideias mentais estagnadas. Busque cultivar a fé e uma visão mais ampla. A posição lunar lhe traz maior segurança quanto a viver o novo e buscar aquilo que é diferente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de seu senso de valor próprio, talentos, posses e finanças. Tudo isso lhe facilita dar um grande mergulho em suas profundezas emocionais, buscar novas possibilidades afetivas, sexuais e/ou de partilha e crescer. Se permita a renovação de si mesmo para valores mais verdadeiros e profundos. A posição lunar lhe reforça a segurança em sua autoridade e capacidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de si mesmo e de seus potenciais. Está brilhando, já que o Sol está no seu signo (solar ou ascendente). Isso lhe impulsiona a buscar expansão em conjunto, nas relações, no amor romântico e/ou na vida social. Clareza de sua atuação para que o crescimento conjunto aconteça. A posição lunar lhe traz maior fé e segurança no crescimento e expansão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de questões subconscientes, emocionais, psíquicas e/ou espirituais. Isso tudo lhe serve de impulso para que expanda na sua vida material, trabalho, rotinas e saúde, tudo feito de forma muito valorosa. Busque transformar o que sente para impulsionar seu crescimento material e reajustar o que precisar. A posição lunar lhe traz necessidade de reciclar emoções e velhos apegos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de sua participação em grupos, amizades e no coletivo. Isso lhe favorece vivenciar melhor sua expressão pessoal mais verdadeira e se soltar um pouco mais. Você é chamado agora a viver mais com o coração, se arriscar e ser genuíno e generoso ao ser você mesmo. A posição lunar lhe traz maior necessidade de se abrir emocionalmente e partilhar com os outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de sua autoridade, capacidade de gerir sua vida, estabelecer limites e de sua posição de poder. Tudo isso facilita lidar com questões familiares e emocionais de forma mais libertadora e expansiva. Pode enxergar a necessidade de crescer para além dos apegos antigos e isso pode ser muito benéfico. A posição lunar lhe aumenta o senso de pragmatismo e realismo ao lidar com as emoções.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de sua fé, princípios e visão de mundo. Isso lhe facilita enxergar a vida presente de forma mais generosa e otimista. Bom para se ter conversas significativas e estimular os outros com suas visões e possibilidades. Comunicação expansiva e otimista. A posição lunar lhe traz maior segurança em expressar a si mesmo de forma genuína.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique