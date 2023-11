677

Frei Betto, com "Tom vermelho do verde" (Editora Rocco); Marcela Dantés, com "João Maria Matilde" (Autêntica Editora) e Nara Vidal, com "Eva" (Todavia Editora), são os escritores finalistas da 16ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, na categoria melhor romance do ano de 2022. Já Leonardo Piana, de Andradas, no Sul de Minas, é finalista na categoria melhor romance de estreia de 2022. Foram selecionados, ao todo, 20 finalistas – 13 mulheres –, entre as 327 inscrições. O anúncio dos dois vencedores está previsto para 27 de novembro, em cerimônia no auditório da Biblioteca Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Os finalistas são avaliados pelo júri composto especialmente para o prêmio.









O guitarrista Angelo Bruschini (foto), banda Massive Attack desde a década de 1990, morreu na última segunda-feira (23/10). O artista tinha câncer no pulmão. A morte do guitarrista foi confirmada pelo perfil da banda no X, o antigo Twitter. "Um brilhante e singular talento. Impossível quantificar a sua contribuição para a Massive Attack. Fomos sortudos de compartilhar a vida", diz a publicação. A banda de trip-hop Massive Attack foi formada nos anos 1980 e emplacou dois álbuns nas paradas. Uma das canções mais famosas da banda no Brasil é "Angel", que tocou na abertura da novela "Verdades secretas".



A cantora Amy Lee (foto), vocalista da Evanescence, fez uma série de elogios às brasileiras Pitty e Rita Lee (1947-2023), em entrevista ao site “Tenho mais discos que amigos”. A banda desembarcou no Brasil para a turnê sul-americana do grupo e já se apresentou em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesta quarta (25/10) e quinta-feira (26/10) , se apresenta em BH, no Arena Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 – Savass). A última apresentação é em Recife, no sábado (28/10). Ingressos para o show de quinta, de R$ 340 (arquibancada, inteira) a R$ 2.033 (vip 1, inteira), à venda na bilheteria local ou pelo Eventim.













O projeto Quarta Doze e Trinta recebe a mostra “Encontros Dançantes”, com trabalhos do curso de dança da UFMG, nesta quarta-feira (25/10), às 12h30, na Praça de Serviços, no câmpus Pampulha. Na quinta-feira (26/10), o Ao Cair da Tarde apresenta o duo de corne inglês e piano Ernest/Megaro, às 17h30, também na Praça de Serviços. As apresentações são gratuitas e fazem parte do Circuito Cultural UFMG.