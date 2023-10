SIGA NO

"A república", de Platão, será tema da palestra de hoje Reprodução

“Platão e a poesia” é o tema da palestra que o professor Guilherme Domingues da Motta oferece nesta segunda (23/10), às 19h30, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466- Centro) dentro do Ciclo de Filosofia e Literatura.





Docente da UFOP, graduado, mestre e doutor em filosofia pela UFRJ, o professor é especialista na obra de Platão e abordará especificamente o pensamento do filósofo sobre a poesia, buscando desvendar de que se tratam as restrições do grego à poesia contidas em “A república”. Entrada franca. Acessibilidade em libras.