Recém-formada em canto popular, Laura Souza interpretará repertório de Clara Nunes acompanhada por seis músicos Orlando Bento/Divulgação

Considerada uma das maiores vozes brasileiras, a cantora Clara Nunes (1942-1983) será homenageada nesta segunda-feira (23/10) no penúltimo show da edição 2023 do projeto Sarau Minas Tênis Clube, em que jovens músicos referenciam artistas que os influenciaram. Quem presta a homenagem é a cantora e compositora Laura Souza, que interpretará os maiores sucessos da mineira guerreira.

Filha do cantor e multi-instrumentista Tata Sympa, Laura se apresentará acompanhada pelos músicos Max Cabral (violão 7 cordas e vocal), Dudu Amendoeira (teclado e vocal), Pedroka Alves (bateria) e Xande Moreira (saxofone). Como convidados especiais, estarão também no palco o próprio Tatá Sympa (sanfona e vocal) e Gabriel de Moura (percussão). O show será apresentado pela jornalista e atriz Christiane Antuña.

Laura conta que seu primeiro contato com a arte de Clara Nunes foi por intermédio de seu pai. “A primeira vez que a ouvi foi na voz dele e aquilo mexeu muito comigo. Era bem pequena e depois fui entendendo a temática das letras e o que eram as músicas que ela cantava. Foi aí, realmente, que tomei conhecimento do trabalho dela”, diz.

Ela comenta que foi “atravessada” pela obra de Clara. “Antes de cursar e trabalhar profissionalmente com a música, estudei biologia. Desde pequena tenho um contato íntimo com a natureza, um querer entender e me preocupar com a nossa responsabilidade em cuidar do planeta”, afirma.

A cantora avalia que “as músicas de Clara puxavam muito para esse aspecto de fazer a gente refletir sobre essa atitude”. A relação da intérprete de “Morena de Angola” com as religiões de matriz afro-brasileiras também é um aspecto que Laura destaca. “Sou uma mulher de terreiro, então toda essa temática me atravessava. E ela, em sua época, lutava e usava a sua arte como ferramenta de combate ao racismo religioso. E vemos que hoje, mesmo depois desses anos todos, é necessário falar ainda sobre essas coisas, às quais ela abriu as portas para a gente.”

Embora desde 2019 ela mantenha o projeto de interpretar as músicas de Clara Nunes, o formato do show de amanhã é inédito, segundo diz. Além da formação da banda que a acompanha, foram feitos novos arranjos para as canções. “A gente pensou em fazer uma roupagem bem atual para as músicas dela.” Com o objetivo de apresentar a amplitude da obra de Clara, Laura selecionou um repertório que inclui ijexá, forró, samba canção.

Recentemente formada em canto popular pela UFMG, a cantora pretende lançar um EP com composições suas e músicas inéditas “dessa nova safra de compositores que há em Minas Gerais.” Ela conta que, para ela, a composição é um processo esporádico. “(A inspiração) Vem principalmente quando estou em contato com a natureza, em uma cachoeira ou fazendo uma trilha, enfim, quando tenho tempo me deixar ser atravessada pela poesia que há na vida.”

“LAURA SOUZA CANTA CLARA NUNES”

Nesta segunda-feira (23/10), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), à venda na bilheteria do teatro e no site Eventim.