Stallone e Burt Young, em cena de Rocky Divulgação/MGM/United Artists Morreu, aos 83 anos, o ator Burt Young, conhecido por interpretar Paulie em "Rocky: Um Lutador", de 1976, e em cinco sequências do filme. A informação foi confirmada por sua filha, Anne Morea Steingieser, ao The New York Times.

O ator estava em Los Angeles quando morreu, no dia 8 de outubro, apesar de a informação só ter se tornado pública agora. Detalhes sobre a causa da morte não foram divulgados.

Indicado ao Oscar pelo hoje clássico dirigido por John G. Avildsen, Young deu vida ao irmão beberrão de Adrian, mocinha vivida por Talia Shire que é o interesse amoroso de Rocky Balboa, personagem de Sylvester Stallone.

Nas redes sociais, Stallone lamentou a morte. "Ao meu querido amigo Burt Young, você foi um homem e um artista incrível. Eu e o mundo sentiremos muito a sua falta. Descanse em paz", escreveu ao lado de uma foto de "Rocky".

Com mais de 160 papéis no cinema e na televisão, Young também fez parte do elenco de "Chinatown", dirigido por Roman Polanski em 1974, e "Era uma Vez na América", de Sergio Leone, lançado dez anos depois. Entre as séries nas quais apareceu estão "Miami Vice" e "M*A*S*H".

Seu último trabalho foi no longa "The Final Code", uma produção de baixo orçamento e sem rostos conhecidos que não tem data para chegar ao Brasil. Ele estava cotado para aparecer em mais quatro títulos ainda em desenvolvimento.