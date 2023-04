Whindersson Nunes vai disputar torneio de boxe contra rapper

Whindersson Nunes vai para sua segunda competição de boxe (foto: Redes sociais/Whindersson Nunes) O youtuber Whindersson Nunes vai disputar o torneio de boxe “High Steaks”, na Europa, que conta com a presença de diversos famosos de todo o mundo e vale o prêmio de mais de R$ 1 milhão.





A competição terá três etapas, duas em Londres e uma em Dublin, e o primeiro adversário de Whindersson é o rapper polonês Filip Marcinek, que já tem experiência no MMA.





A luta da primeira etapa é na tarde deste sábado (22/4), às 15h e poderá ser assistida pelo pay-per-view da Kingpyn Boxing. Se passar, Whindersson vai para semifinal disputada em junho.

O brasileiro é o mais popular entre os competidores, com mais de 58 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no YouTube.



"Parei minha carreira toda para me dedicar a isso. Estou focado, tenho que me dedicar, o Brasil estará me vendo", afirmou Whindersson em conferência sobre a competição.





Essa será a segunda luta do influencer, que no ano passado desafiou o ex-campeão mundial Popó Freitas.