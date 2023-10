SIGA NO

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz muita clareza e consciência ligadas às parcerias. Você estará mais consciente de padrões e da verdade do relacionar. Use de muito equilíbrio e imparcialidade para ter diálogos honestos junto do outro. Propósitos em conjunto devem ser ventilados e clareados. Busque estar aberto a escutar tanto quanto expressar suas opiniões.

Clareza e consciência

A conjunção de Mercúrio com o Sol no signo de Libra nos traz maior consciência e clareza quanto a questões fundamentais, em especial aquelas ligadas às relações, parcerias, casamento, vida social e justiça. Este é um excelente dia para se ter bons insights e chegar a questões muito profundas e verdadeiras com brilhantismo e sagacidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique