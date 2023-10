677

Horóscopo do dia (19/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Clareza e consciência

A conjunção de Mercúrio com o Sol no signo de Libra nos traz maior consciência e clareza quanto a questões fundamentais, em especial aquelas ligadas às relações, parcerias, casamento, vida social e justiça. Este é um excelente dia para se ter bons insights e chegar a questões muito profundas e verdadeiras com brilhantismo e sagacidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e consciência ligadas às parcerias. Você estará mais consciente de padrões e da verdade do relacionar. Use de muito equilíbrio e imparcialidade para ter diálogos honestos junto do outro. Propósitos em conjunto devem ser ventilados e clareados. Busque estar aberto a escutar tanto quanto expressar suas opiniões.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e consciência quanto à vida material e seu funcionamento. Terá maiores insights e percepções quanto à sua saúde, trabalho, hábitos e rotinas e como fazer para ter mais equilíbrio e harmonia nestes setores. Dia propício para diálogos diplomáticos com prestadores de serviço e colegas de trabalho, buscando acordos claros.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz conjunção ao Sol. Você está bem mais expressivo e cheio de brilho no dia de hoje. Busque comunicar e expressar seu lado agradável e belo, mas que também é bem verdadeiro e fiel a si mesmo. A criatividade e a mente se combinam, lhe trazendo expressividade verbal e intelectual. Seu lado lúdico também tende a se expressar mais livremente e de forma flexível.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e consciência quanto a questões emocionais, familiares, pessoais e passadas. Você está lúcido e enxergando padrões emocionais com racionalidade, ponderação e objetividade. Entendimento de verdades ligadas a padrões familiares, assim como favorecimento da comunicação neste sentido. Integração emocional facilitada pela mente e sua própria essência.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz conjunção a Mercúrio e isso se dá no seu setor mental. Você terá agora muita clareza de ideias e na comunicação. Está apto a comunicar a verdade com clareza, mas também diplomacia, tato e mesmo bom humor. Excelente dia para estudos e busca por informações. Também a relação com irmãos, parentes, vizinhos e conhecidos pode trazer importantes insights e conclusões.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz conjunção ao Sol. Você terá agora grande clareza e discernimento, em especial no seu setor material e financeiro. Excelente para negociações financeiras e uma reavaliação clara e imparcial de seus recursos e bens. Também terá graça e harmonia na expressão de seu valor próprio e talentos. Busque a alegria dos pequenos prazeres da vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A conjunção de Sol e Mercúrio no seu signo hoje lhe traz muita clareza e consciência quanto a si mesmo. Estará expressando a si mesmo de forma graciosa e bela, mas também assertiva e criativa. Terá brilho ao se comunicar e falar sobre suas experiências pessoais. Também estará enxergando a si mesmo de forma mais flexível e diversa, abarcando variáveis no seu todo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e consciência sobre questões psíquicas, emocionais, sutis e/ou espirituais. Você está depurando muito de si mesmo às vésperas de seu aniversário e terá agora maior lucidez quanto a questões mentais, emocionais e psicológicas que devem ser transformadas. Excelente para meditação, terapias e conexão com instâncias superiores.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e consciência quanto a sua participação no coletivo. Estará brilhando na comunicação online, frente a grupos e na mídia. Também pode ter de ser porta voz para muitos e isso será feito com clareza, elegância e eloquência. Clareza e veracidade na comunicação com amigos e no entendimento de seu papel em grupos e no coletivo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e consciência quanto à sua carreira, autoridade e compromissos. Sua intuição será forte e lhe indica caminhos de crescimento na carreira e na construção da vida material. Também mostrará graça, beleza e harmonia como profissional. Bom momento para conversas e acordos com figuras de autoridade. Clareza vocacional e de propósito no mundo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e consciência quanto às suas metas futuras, visões de mundo e fé. Sua intuição estará fortíssima e lhe trará bons insights. Capacidade de enxergar com clareza o plano maior das coisas. Também sua fé ganha tons de harmonia e clareza. Senso objetivo quanto à fé. Pode enxergar novas e empolgantes possibilidades para seu futuro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e consciência quanto às suas emoções profundas. Está saneando e limpando muita coisa e hoje terá clareza e equilíbrio no processo. Está mais consciente da necessidade de partilha, afeto e sexualidade, mas de forma harmônica. Também clareza e cura ligadas a padrões emocionais desafiadores e ao encarar as mudanças da vida.

