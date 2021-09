Plataformas anunciam suas novidades para outubro e para 2022; confira

Produção da Netflix, ''Casamento às cegas: Brasil'' será lançada no próximo dia 6, com interessados em se casar com alguém desconhecido (foto: Netflix/Divulgação)

A Netflix anunciou diversas novidades sobre seus projetos para 2022, numa edição internacional do evento conhecido como TUDUM, realizada no último sábado (25/09). Grandes sucessos, como "Stranger things" e "Ozark", tiveram imagens inéditas divulgadas.





Ambas as séries ganharão suas respectivas novas temporadas somente em 2022. No vídeo divulgado, as crianças de "Stranger things" – que agora estão mais para adolescentes – continuam descobrindo mistérios sobrenaturais, desta vez em uma casa que parece tomada pelo mundo invertido e que fora habitada por uma família nos anos 1950.





Já no vídeo da premiada "Ozark", cuja próxima temporada será a última, Marty Byrde (Jason Bateman) e Wendy Byrde (Laura Linney) aparecem ensanguentados, até que um letreiro diz: "A família Byrde regressa. A sua jogada está cada vez mais arriscada".





Durante o evento, também foram apresentadas séries inéditas nacionais, como "De volta aos 15" e "Maldivas". A primeira é estrelada por Maisa Silva e Camila Queiroz, inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira. Já a segunda conta com Bruna Marquezine e Manu Gavassi no elenco e tem roteiro assinado por Natália Klein e direção de José Alvarenga Júnior. Ambas estão previstas para 2022.





RAINHA





O novo ano da série ainda contará com Elizabeth Debicki (como a princesa Diana), Dominic West (príncipe Charles), Jonathan Pryce (príncipe Philip) e Lesley Manville (princesa Margaret).





O serviço de straming também revelou as primeiras imagens da nova versão da novela teen "Rebelde", originalmente produzida pela Televisa, no México, e transmitida no Brasil pelo SBT. A produção contará com representantes de quatro países latinos: Brasil, Argentina, Colômbia e México. A atriz brasileira Giovanna Grigio está no elenco da novela.





Não há uma previsão de estreia para a produção, mas a Netflix divulgou um vídeo que traz o elenco cantando a música tema da novela, "Y soy rebelde". Outro sucesso da plataforma que teve suas primeiras imagens divulgadas foi "Bridgerton", cuja segunda temporada estreia em 2022.





Durante o evento, a empresa aproveitou para anunciar que a série "Sex education", cuja terceira temporada estreou no último dia 17, foi renovada para mais uma temporada.





Entre as produções que ganharam data de estreia estão a segunda temporada de "Emily em Paris" (22 de dezembro), a quarta temporada de "Cobra kai" (31 de dezembro), e a segunda temporada de "The witcher" (17 de dezembro).





ORIGINAIS





"Casamento às cegas: Brasil" é a grande aposta da Netflix. A produção nacional do reality que mostra pessoas à procura de alguém para casar estreia no dia 6, com os capítulos seguintes agendados para 13 e 20 de outubro. Ao todo, serão 10 episódios. Os apresentadores da atração são o casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo.





Outra novidade nacional que chega em outubro na Netflix é a segunda temporada da série "Sintonia", que estreia no dia 27. A produção vai mostrar Doni (Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas) e Nando (Christian Malheiros) tentando chegar ao topo de suas carreiras, sem esquecer de onde vieram.





A plataforma também anunciou a estreia do reality "Goop: Muito além do prazer", estrelado pela atriz e apresentadora Gwyneth Paltrow, no dia 21. Na produção, ela e uma equipe de especialistas vão ajudar casais que estão em busca de mais prazer sexual.





SÉRIES





Dos mesmos criadores de "How I met your mother" e "Crazy ex-girlfriend", "Pretty smart" estreia no dia 8. A série é estrelada por Emily Osment, que dá vida a Chelsea, uma garota que enfrenta dificuldades ao se mudar para a mesma casa em que vivem sua irmã e três amigos.





A clássica "Seinfeld" não é conteúdo original, mas merece uma menção. As nove temporadas do sitcom chegam à Netflix na próxima sexta-feira (1º/10).





Entre os filmes, alguns dos destaques são "Diana: O musical", baseado na vida da princesa britânica, morta em 1997, e "O culpado", estrelado pelo ator Jake Gyllenhaal. Ambos estreiam na próxima sexta. Já "As passageiras", com Megan Fox no elenco, será lançado no dia 20.





EX-CASAL





Na trama, a vendedora Camila e o engenheiro químico desempregado Caco não se suportam mais e decidem se separar. No entanto, nenhum deles tem dinheiro para manter sozinho o apartamento onde moram. Por conta disso, eles decidem morar juntos até quitar as dívidas que têm.





O elenco também conta com Rômulo Arantes Neto, Yuri Marçal, Danni Suzuki, Letícia Isnard e Solange Teixeira, além de participações especiais de Eduardo Moscovis, Totia Meirelles e Elisa Lucinda. Ao todo, serão sete episódios de 30 minutos cada um.





PORTA





Peçanha é vivido pelo próprio Tabet, e no elenco estão conhecidos do coletivo de humor, como Pedro Benevides, Fábio de Luca, Rafael Portugal, Evelun Castro, Estevam Nabote, Gabriel, Totoro, Joel Vieira, Thati Lopes, Rafael Infante, Noemia Oliveira, além das participações especiais da funkeira Valesca Popozuda e do ator Serjão Loroza.





A Disney e a Star , que pertencem ao mesmo grupo, realizam em outubro especiais de Halloween. As plataformas de streaming disponibilizam produções inéditas e originais para entrar no clima de terror e mistério que a data pede.





LEGO





Já o especial "Muppets haunted mansion: A festa aterrorizante" chega no catálogo da plataforma no dia 8. A comédia musical mostra os Muppets enquanto eles passam uma noite em uma mansão mal-assombrada.





A série "Just beyond", inspirada nas obras do escritor norte-americano R. L. Stine, desembarca na Disney no dia 13. Em oito episódios, a produção apresenta histórias sobrenaturais. Em cada um deles, personagens diferentes embarcam em aventuras surpreendentes que mostram bruxas, fantasmas e universos paralelos.





No dia 15, a plataforma estreia o filme inédito "Under wraps: Uma múmia no Halloween". A produção conta a história de três amigos que concordam em ajudar uma múmia de 3 mil anos a reencontrar seu amor perdido a tempo de devolvê-la ao sarcófago antes que ela se torne pó e perca sua alma para sempre.





ESPAÇO Além da programação especial de Halloween, a Disney estreia, no dia 6, a série documental "Rumo às estrelas", que acompanha o capitão Chris Cassidy, astronauta que está embarcando em sua última missão ao espaço para fazer reparos em uma experiência científica cujo objetivo é revelar as origens do universo.





Enquanto a Disney promete conteúdos para todas as idades, a Star aposta em atrações para um público mais restrito. Esse é o caso de "American horror stories", spin-off da premiada série antológica "American horror story", também criada por Ryan Murphy e Brad Flachuk. Na produção inédita, que estreia no dia 20, cada episódio conta uma história de terror diferente.





Em 27 de outubro, chega à plataforma a adaptação seriada da franquia cinematográfica do boneco diabólico Chucky, intitulada "Chucky – A série". A programação especial de Halloween ainda inclui o lançamento das séries "Angel", spin-off de "Buffy, a caça-vampiros", no dia 6; "Salem", no dia 13; e "What we do in the shadow", no dia 27.





VEM AÍ





Confira as principais novidades das plataformas de streaming em outubro





NETFLIX

"Seinfeld" - Temporadas 1 a 9 (1º/10)

"Diana: O musical" (1º/10)

"O culpado" (1º/10)

"On my block" - Temporada 4 (4/10)

"Casamento às cegas: Brasil" (6/10, 13/10 e 20/10)

"Pretty smart" (8/10)

"Você" - Temporada 3 (15/10)



(foto: Netflix/Divulgação)

"As passageiras" (20/10)

"Goop: Muito além do prazer" ( foto )(21/10)

"Locke & Key" - Temporada 2 (22/10)

"Sintonia" - Temporada 2 (27/10)





AMAZON PRIME

"Desjuntados" (1º/10)

"Peçanha contra o animal" (22/10)





DISNEY



(foto: Disney /Divulgação )

"Lego Star Wars: Contos aterrorizantes" (1º/10)

"Rumo às estrelas" ( foto )(6/10)

"Muppets haunted mansion: A festa aterrorizante" (8/10)

"Just beyond" (13/10)

"Under wraps: Uma múmia no Halloween" (15/10)





STAR

"Angel" (6/10)

"Salem" (13/10)

"The great north" (13/10)

"American horror stories" (20/10)

"Chucky - A série" (27/10)

"What we do in the shadows" (27/10)

Outra produção bastante esperada pelo público é a quinta temporada de "The crown", que terá um novo elenco interpretando a família real britânica. Não foram divulgadas imagens inéditas, mas a Netflix adiantou que a estreia dos novos episódios ocorrerá em novembro de 2022. O anúncio foi feito por Imelda Staunton, atriz que interpretará a rainha Elizabeth II.

Para o próximo mês de outubro, as plataformas de streaming preparam a chegada de novidades originais em seus catálogos. A Netflix e a Amazon Prime Video irão lançar no mês que vem produções nacionais inéditas, como a versão brasileira do reality "Casamento às cegas" e a série "Desajuntados". Já a Disney+ e a Star investem em filmes e séries para celebrar o Halloween.