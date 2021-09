Netflix estreará série sobre agruras de empregada doméstica nos EUA

Alex (Margaret Qualley) e sua filha Maddy (Rylea Nevaeh Whittet) na série ''Maid'', sobre empregada doméstica que tenta garantir sua sobrevivência. Estreia será no próximo dia 1º, na Netflix (foto: RICARDO HUBBS/NETFLIX)

Baseada no best-seller americano “Superação: Trabalho duro, salário baixo e o dever de uma mãe solo”, escrito por Stephanie Land, a série “ Maid ” já tem data de estreia agendada na Netflix . O lançamento será em 1º de outubro. Baseada noamericano “Superação: Trabalho duro, salário baixo e o dever de uma mãe solo”, escrito por Stephanie Land, a série “” já tem data de estreia agendada na. O lançamento será em 1º de outubro.





A história, que tem 10 episódios, gira em torno de Alex, interpretada por Margaret Qualley , que se tornou conhecida ao dar vida à adolescente Jill de “The leftovers” (2014-2017). No enredo, ela se livra de um relacionamento abusivo e sai de casa com a filha pequena, Maddy (Rylea Nevaeh Whittet).









Além da falta de recursos, Alex enfrenta a burocracia americana, que se torna um empecilho no caminho para realizar o sonho de se tornar locatária de seu próprio canto – um cenário com o qual muitos brasileiros podem se identificar.





Para conquistar uma vida melhor para ela e a filha, Alex se emprega em casas abastadas e, além de lidar com a indiferença e, por vezes, a humilhação diária dos que tudo têm, nem mesmo conta com a ajuda da mãe, a excêntrica artista plástica Paula, papel de Andie MacDowell, também mãe de Margaret na vida real e eterna musa do longa “Feitiço do tempo” (1993).





Stephanie Land também é coprodutora executiva de “Maid” e elogiou a adaptação de suas memórias para a TV. "Escrevi um livro para que as pessoas que lutam para sobreviver pudessem se ver representadas de forma autêntica e se sentir menos sozinhas. A série da Netflix inspirada no meu livro perdura esse legado de uma forma que absolutamente me surpreendeu", afirmou a escritora. (Agência Estado)









“MAID”

• Série em 10 episódios que estreia em 1º de outubro na Netflix