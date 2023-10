677

Em "A cidade vazia", Fernando Sabino expõe o cotidiano com humor e crítica social acervo da família

O bate-papo “Calvino/Sabino”, que abordará a relação entre as obras dos autores Ítalo Calvino e Fernando Sabino, será realizado nesta quarta (18/10), às 19h30, na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. O evento, presencial, gratuito e com inscrições pelo Sympla, faz parte das celebrações da 23ªSemana da Língua Italiana no Mundo, cujo tema é “O italiano e a sustentabilidade”, alinhado à celebração do centenário de nascimento de Italo Calvino, autor do visionário pensamento ecologista. Assim como Calvino, o escritor mineiro também tem em 2023 seu centenário de nascimento. Wander Melo Miranda, membro da Academia Mineira de Letras, é o convidado para o bate-papo, com mediação de Anna Palma, professora da Faculdade de Letras da UFMG. O diálogo se dará a partir da conexão estabelecida entre as obras “As cosmicômicas”, do italiano, e “A cidade vazia”, do escritor mineiro. Os textos revelam histórias que expõem o cotidiano com humor e crítica social. Informações: www.casafiatdecultura.com.br. O bate-papo “Calvino/Sabino”, que abordará a relação entre as obras dos autores Ítalo Calvino e Fernando Sabino, será realizado nesta quarta (18/10), às 19h30, na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. O evento, presencial, gratuito e com inscrições pelo Sympla, faz parte das celebrações da 23ªSemana da Língua Italiana no Mundo, cujo tema é “O italiano e a sustentabilidade”, alinhado à celebração do centenário de nascimento de Italo Calvino, autor do visionário pensamento ecologista. Assim como Calvino, o escritor mineiro também tem em 2023 seu centenário de nascimento. Wander Melo Miranda, membro da Academia Mineira de Letras, é o convidado para o bate-papo, com mediação de Anna Palma, professora da Faculdade de Letras da UFMG. O diálogo se dará a partir da conexão estabelecida entre as obras “As cosmicômicas”, do italiano, e “A cidade vazia”, do escritor mineiro. Os textos revelam histórias que expõem o cotidiano com humor e crítica social. Informações: www.casafiatdecultura.com.br.





• NILSON CHAVES E FLÁVIO VENTURINI









• LANÇAMENTO LITERÁRIO





Os jornalistas Márcia Maria Cruz, Gabriel Araújo e Vinicius Luiz lançam o livro “Vidas inteiras -– Histórias dos 10 anos da Lei de Cotas”, nesta quarta-feira (18/10), às 19h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241 – Savassi). A obra, da Crivo Editorial, apresenta histórias de pessoas que foram beneficiadas pela Lei de Cotas, ao mesmo tempo em que reconstrói a trajetória de lutas até a aprovação da legislação. Fruto da luta de décadas do movimento negro, a lei completa 10 anos de implantação em 2023. O livro, de 148 páginas, tem preço sugerido de R$ 35.





• CINEMA COMENTADO





Nesta quarta (18/10), o Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza), realiza sessão comentada de dois documentários produzidos por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz Minas, que convidam a reflexões sobre as relações entre saúde e sociedade. “Toda Forma de Ser”, de Berenice de Freitas Diniz e Raul Lansky, relata o cotidiano de amor infinito, lutas e alegrias da vida de três famílias afetadas pelo zika vírus e um dos seus principais agravos, a microcefalia. Já “Sobre vHIVências”, de Paloma Coelho e Raul Lansky, traz experiências de pessoas que vivem com HIV/AIDS, os relacionamentos, desafios e questões relacionadas à adesão ao tratamento. A exibição terá início às 19h e contará com a presença dos diretores e de alguns personagens. Ingressos gratuitos.





• DOWNLOAD DE LIVROS





A partir de hoje (18/10), a Editora UEMG promove, como parte da comemoração de seus 15 anos, a 1ª Feira do Livro de Acesso Aberto. O evento tem como foco valorizar a produção científica de editoras universitárias de todo o país, bem como o acesso gratuito ao conhecimento. Em formato virtual, a EdUEMG e outras 28 editoras de 12 estados disponibilizarão gratuitamente seus livros digitais para download. A feira contará com mais de 500 obras. Informações: https://editora.uemg.br/feira-do-livro.