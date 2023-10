677

Giovanna Soalheiro Pinheiro fala sobre bichos, plantas, água, amor, artes e cotidiano em "Olho de boi" ARQUIVO PESSOAL

Embora escreva desde a infância, a professora e escritora belo-horizontina Giovanna Soalheiro Pinheiro lança somente agora o seu primeiro livro de poemas, "Olho de boi" (Editora Reformatório). A noite de autógrafos será nesta quarta-feira (18/10), às 19h, na Livraria Quixote, na Savassi. Ela revela que, em virtude dos estudos acadêmicos, se viu obrigada a interromper o processo de escrita e lançamento da obra. "Nela, faço um trabalho com imagens de memórias em relação a animais e ao olhar, entre outros assuntos."









Giovanna ressalta que os poemas de “Olho de boi” têm temáticas variadas sobre bichos, plantas, artes visuais, música, a relação dos objetos do seu cotidiano e outros assuntos mais complexos. “Mas diria que há realmente um elemento em comum entre eles, que é a questão do olhar.” “Mas falo também das coisas que envolvem o meu cotidiano”, acrescenta.





A escritora ainda destaca que fala sobre coisas que a afetam artisticamente, esteticamente ou politicamente. “Mas há também poemas sobre amor, água, poetas com os quais dialogo e admiro, e memória.”





A orelha e a quarta capa do livro foram escritas, respectivamente, pelas amigas e poetas Lívia Lemos Duarte, que mora atualmente na Europa, e Ariane Viana, também jornalista.





Ela conta que escreve há 15 anos, mas tomou gosto mesmo quando optou pela faculdade de letras. “Sempre gostei muito de ler, escrever, produzir e de observar as coisas. Paralelamente, já estou desenvolvendo outro projeto em que trabalho um pouco a partir do historiador Câmara Cascudo (1898-1986), mas que fala sobre a alimentação no Brasil. Esse livro teria um pouco dessa tradição mais popular em relação ao alimento e em relação à música também. Talvez seja lançado no ano que vem.”





“OLHO DE BOI”

• Giovanna Soalheiro Pinheiro

• Editora Reformatório ( 96 págs.)

• R$ 46

• Lançamento nesta quarta-feira (18/10), às 19h, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274, – Savassi). Mais informações: (31) 3227-3077.