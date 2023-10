Nascida como Rosetta Jacobs, Laurie deixou sua marca em mais de 100 projetos no cinema e televisão AFP/REPRODUÇÃO A atriz Piper Laurie faleceu na noite do sábado (14/10) aos 91 anos. Ela ficou amplamente conhecida por seu marcante papel como a mãe arrogante e religiosa em "Carrie, a Estranha", na versão original de 1976.

A causa do falecimento ainda não foi confirmada.





Nascida como Rosetta Jacobs, Laurie deixou sua marca em mais de 100 projetos no cinema e televisão, incluindo "Desafio à Corrupção" (1961) e "Filhos do Silêncio" (1986), além do já mencionado "Carrie, a Estranha" (1976), no qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua interpretação de Margaret White.