Shota construiu a carreira no ramo de videgames e toca guitarra Reprodução/redes sociais A quinta série que habita em parte dos brasileiros saúda a todos com o caso peculiar de Shota Nakama. O japonês com nome de duplo sentido está de volta ao país para se apresentar com o grupo Video Game Orchestra. A banda se apresenta nesta sexta-feira (13), no Brasil Game Show, e o guitarrista Shota conta que já está preparado para ouvir as risadinhas de praxe ao pronunciar seu nome.

"Eu entendo. Sei que é engraçado mesmo", diz ele, que viu os primeiros memes surgiram por aqui em 2018, quando veio ao país pela primeira vez mostrar suas músicas de trilhas de videogames.

Na Video Game Orchestra, a apresentação de Shota Nakama e sua banda conta com releituras de temas de games como "Doom", "Nier Automata", "Metal Gear Solid" e "Devil May Cry". Segundo ele, sua proposta é ir além do mundo nerd e agradar até mesmo quem não tem contato com jogos. "Tenho que manter a mentalidade equilibrada, porque meu trabalho é entreter todos que vêm aos nossos shows", diz, realista.

Guitarrista graduado pela The Boston Conservatory, ele é bastante vago quando perguntado sobre suas inspirações musicais, evita citar nomes ("É difícil, tenho uma busca constante em fazer novos experimentos e conhecer mais pessoas"...), mas quando o assunto são os games, Shota se anima.

Conta que ultimamente anda sem tempo livre, então aproveita joguinhos de celular durante viagens --para vir ao Brasil, por exemplo, foram 24 horas. Uma boa oportunidade para praticar 'Vampire Survivors', de que gosta muito.

Os ingressos para o Brasil Game Show desta sexta-feira estão esgotados. Ainda há opções de passaportes (para todos os dias de evento) e outras condições especiais disponíveis no site oficial.