677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar excessos emocionais vindos do subconsciente e da vida psíquica. Você está reciclando velhos apegos que já não condizem mais com quem você está se tornando. Busque processos meditativos, orações, terapias, arte ou aquilo que lhe facilite a transformação emocional. O aspecto benéfico a Júpiter lhe facilita enxergar o que há de melhor no processo curativo e no futuro.

Lapidação e depuração

A Lua Minguante em Virgem nos pede aterramento, calma e uma visão mais desapegada e racional das emoções. Momento para se esvaziar de antigos conteúdos de forma organizada. O trígono a Júpiter em Touro nos aumenta nosso senso de confiança e segurança nesse quesito. Use desta influência benéfica para se permitir depurações e lapidar suas arestas para abrir espaço para coisas melhores adiante.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique