Horóscopo do dia (11/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lapidação e depuração

A Lua Minguante em Virgem nos pede aterramento, calma e uma visão mais desapegada e racional das emoções. Momento para se esvaziar de antigos conteúdos de forma organizada. O trígono a Júpiter em Touro nos aumenta nosso senso de confiança e segurança nesse quesito. Use desta influência benéfica para se permitir depurações e lapidar suas arestas para abrir espaço para coisas melhores adiante.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar maus hábitos e excessos que se relacionem com rotinas, trabalho, saúde e o corpo físico. Se permita mais calma, paciência e racionalidade para reorganizar o que for preciso. O aspecto benéfico a Júpiter lhe facilita um reconhecimento de seu valor próprio, lhe conduzindo a repensar melhor sua vida material e com mais amor.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar os excessos de si mesmo, de dramas ou da necessidade de controle. Busque se flexibilizar e ter um olhar crítico sobre si mesmo e tudo aquilo que cria. O aspecto benéfico a Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe facilita um olhar mais aventureiro, benéfico e amplo sobre si mesmo e suas reais necessidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar emoções antigas. Você deve ter muita racionalidade e senso crítico para enxergar sua subjetividade de forma mais desapegada e pragmática. O aspecto benéfico a Júpiter lhe aumenta sua fé e capacidade de se entregar ao fluxo da vida, ao divino e aos processos psíquicos. Busque interiorização realista.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar excessos mentais, já que a Lua, sua regente, segue minguando no seu setor mental. Deixe escoar velhas ideias e conceitos e seja mais objetivo neste quesito. O aspecto benéfico a Júpiter mostra aqui o auxílio de ideias inovadoras, amigos, grupos e outras novidades que lhe facilitam mudar sua mentalidade agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar excessos ligados à rigidez, posse, bens materiais e valores. Busque não se identificar com as coisas materiais como parte de si, mas saiba ter desapego e generosidade. Também velhos valores sutis precisam ser flexibilizados. O aspecto benéfico a Júpiter lhe facilita encontrar autoridade e senso de limites, mas com esperança e fé.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar excessos de si mesmo, já que a Lua está minguando no seu signo (solar ou ascendente). Busque escutar sua subjetividade, mas com sabedoria, racionalidade e desapego. O aspecto benéfico a Júpiter lhe facilita enxergar o quadro maior das coisas e ter muita mais fé em si mesmo e em seus processos depurativos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar excessos emocionais vindos do subconsciente e da vida psíquica. Você está reciclando velhos apegos que já não condizem mais com quem você está se tornando. Busque processos meditativos, orações, terapias, arte ou aquilo que lhe facilite a transformação emocional. O aspecto benéfico a Júpiter lhe facilita enxergar o que há de melhor no processo curativo e no futuro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar emoções ligadas a amizades, grupos, causas e sua comunicação com o coletivo. Busque encarar tais situações com maior desapego, racionalidade e senso pragmático. Dê sua contribuição, mas saiba respeitar seu tempo individual. O aspecto benéfico a Júpiter lhe traz senso de valor e diplomacia nas relações, facilitando o processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar excessos ligados à carreira, imagem pública, uso da autoridade e compromissos. Deve evitar a rigidez, usando da sabedoria emocional para saber como e quando dar sua contribuição. Busque interiorização para lhe auxiliar em planos futuros. O aspecto benéfico a Júpiter lhe aumenta a força de serviço e magnetismo profissional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar excessos de uma forma geral. Pode ter de reavaliar planos futuros e deve estar flexível e racional neste quesito. Também crenças, princípios e fé podem ser questionados e reformulados. O aspecto benéfico a Júpiter lhe traz maior confiança em si mesmo para se reinventar e ousar buscar novas possibilidades com sabedoria.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar excessos emocionais. Você passa pro uma reciclagem e deve ter bastante senso crítico e realismo no processo. Questões emocionais desafiadoras, sexualidade, partilhas e dores precisam ser transformados. O aspecto benéfico a Júpiter lhe traz maior coragem emocional e libertação de padrões do passado, auxiliando no processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz necessidade de escoar excessos emocionais ligados às parcerias, amor romântico e vida social. Busque maior realismo, pragmatismo e objetividade para se lidar com os outros. Alguns aspectos do relacionar precisam ser lapidados. O aspecto benéfico a Júpiter facilita a troca de ideias mais livre e significativa, auxiliando chegar num lugar comum.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique