677

A nigeriana Akwaeke Emezi, autora de "A morte de Vivek Oji", está entre os nomes internacionais confirmados em Paraty Reprodução

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) divulgou ontem (4/10) a lista dos autores confirmados em sua edição de 2023, com um elenco de amplo domínio feminino, destaque para escritoras brasileiras e poucas estrelas de fora.









"Nós não fizemos um levantamento para que isso acontecesse nem vemos a necessidade de enfrentar um silenciamento. Foi um movimento natural, pela força da identificação da homenageada com a obra produzida por mulheres", afirma a editora Fernanda Bastos, que divide a curadoria com a professora Milena Britto.





"A Flip teve uma história com pouca participação feminina", continua Britto. "Isso é fato, mas esse não é o nosso fato."





O outro grande homenageado da edição será o escritor e tradutor Augusto de Campos, biógrafo de Pagu e talvez o mais relevante poeta brasileiro vivo, celebrado como "artista em destaque" nesta edição.





O mais provável é que o autor de 92 anos não esteja presente em Paraty, assim como aconteceu em 2022, quando a Flip passou a celebrar um artista vivo na figura de Claudia Andujar.

O baiano Itamar Vieira Júnior, autor do best-seller 'Torto arado', vai representar a literatura brasileira na Flip Renato Parada/divulgação

Destaques internacionais

Entre os 13 escritores internacionais confirmados na festa, que acontece de 22 a 26 de novembro em Paraty (RJ), ainda não haviam sido divulgados os nomes de Akwaeke Emezi, que nasceu na Nigéria, escreveu o elogiado "A morte de Vivek Oji" e se identifica como pessoa não binária; e Alana Portero, celebrada escritora trans espanhola que terá seu "Maus costumes" lançado pela Record.





Os outros autores estrangeiros mais proeminentes já haviam sido confirmados, como é o caso da equatoriana Mónica Ojeda, de "Mandíbula"; do ucraniano Ilia Kaminski, de "República Surda", e da americana Christina Sharpe, de "No vestígio" — que virá com sua companheira, a poeta Dionne Brand, também referência no pensamento negro e autora de "Um mapa para a porta do não retorno".





No geral, contudo, será uma festa de poucos convidados arrasa quarteirão, com apostas em autores menos conhecidos do público. É a mesma toada do programa de 2022, que teve a exceção notável de Annie Ernaux – a francesa ganhou o Nobel de Literatura poucas semanas depois de ter sua vinda a Paraty confirmada.

Elenco brasileiro

Os escritores nacionais concentram figuras populares como Itamar Vieira Junior, Natalia Timerman ("Copo vazio" e o novo "As pequenas chances"); e a ex-deputada Manuela D'Ávila.





Na lista de novidades há ainda veteranas da intelectualidade brasileira como a dramaturga Leda Maria Martins e a ensaísta Flora Süssekind; poetas consolidadas como Angélica Freitas, Bruna Beber e Marília Garcia.