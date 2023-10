677

Leo Piló, em 2023, homenageará os 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha e os 120 anos de Candido Portinari Leo Lara/DIVULGAÇÃO







A partir desta quarta-feira (4/10), dia de São Francisco de Assis, o público é convidado a participar da criação das peças que irão compor o tradicional Presépio Colaborativo da Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. A simplicidade de São Francisco e a estética modernista de Candido Portinari presente nos ladrilhos que compõem a igrejinha da Pampulha são as fontes de inspiração do artista plástico e curador Leo Piló para a cenografia da nona edição, que homenageará os 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha e os 120 anos de Portinari. Trazendo como sempre reflexões sobre sustentabilidade, crianças e adultos podem participar das atividades do Ateliê Aberto e construir, de forma coletiva, caixinhas de esmolares para São Francisco, ladrilhos e pedras de papel, feitas com as sobras dos materiais para que esta edição tenha resíduos zero. Cada uma das peças será confeccionada a partir de material reciclável. O ateliê será realizado até 19 de novembro, sempre de quarta a domingo, das 10h30 às 12h e das 15h às 17h, com participação gratuita. Não é necessário fazer inscrição. Informações: (31) 3289-8900.









NOVO SINGLE DOS STONES













EXPOSIÇÃO EM BATE-PAPO

Nesta quinta-feira (5/10) será realizada roda de conversa com a curadora Flaviana Lasan e os artistas da exposição “O céu nos seus olhos” – a própria Flaviana Lasan, Dri Santana, Glicéria Tupinambá, Tiago Gualberto e Shima. A mostra está em cartaz no Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420 – Centro) até o próximo dia 19. O encontro é gratuito, às 19h30. É preciso retirar ingresso pelo Sympla. Com variadas licenças poéticas, artistas de diferentes cosmovisões

convidam o público a reconhecer outras “constelações”.





CIRCO DO SUFOCO EM “ATEMPORAL”

O espetáculo “Atemporal”, da trupe Circo do Sufoco, será apresentado nesta quinta-feira (5/10), às 19h, como parte do projeto Zás, no Teatro da Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho). A peça propõe reflexões sobre a relação do homem com o meio ambiente e com a tecnologia e se passa em um futuro pós-apocalíptico, em que a Terra foi praticamente devastada. O protagonista é um cientista que tenta encontrar uma forma de trazer a vida de volta ao planeta. Entrada gratuita.



LETRUX REVELA CÂNCER NO OVÁRIO

A cantora Letrux revelou ter recebido o diagnóstico de câncer no ovário e que por este motivo vai cancelar sua agenda de shows. Estava prevista uma apresentação no festival Avante, em Porto Alegre, em novembro. A postagem da artista foi feita na última segunda (2/10), no Instagram. Segundo Letrux, a cirurgia para retirar o tumor está marcada para o final de outubro. Ela afirmou ter descoberto um cisto que, depois de uma série de novos exames, se revelou um câncer. “Sei que isso é apenas um buraco na estrada. E que conseguirei seguir o caminho depois, forte e saudável”, afirmou na rede social. Ainda de acordo com a artista, a cirurgia é delicada, porque somente na hora pode ser feita uma avaliação da situação, mas a taxa de letalidade deste câncer é baixa.