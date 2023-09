SIGA NO

As canções escritas por Paulo André Barata foram eternizadas na voz da cantora Fafá de Belém (Reprodução/Instagram @leilapinheiro)

Paulo André Barata, poeta e compositor, morreu nesta segunda-feira (25/9), em Belém. Ícone da cultura paraense, o artista estava internado em um hospital particular da capital. André Barata morreu no dia em que completaria 77 anos de idade.

A causa da morte não foi divulgada pela família. Paulo André Barata nasceu em Belém, em 25 de setembro de 1946. Segundo informações da família, o enterro ocorre na manhã desta terça-feira no Cemitério Santa Izabel, em Belém.

Em nota, a Secretaria de Cultura do Pará (Secult) disse que "a morte de Paulo André Barata é uma grande perda para a música brasileira e a cultura do Pará. A Secult se solidariza com amigos e familiares".

Carreira

Paulo André Barata foi o maior parceiro musical do pai, Ruy Guilherme Paranatinga Barata, advogado, historiador, professor e político. Ele nasceu em 25 de junho de 1920, em Santarém, no Pará.

A parceria entre os dois produziu músicas clássicas à cultura do Norte do país e eternizadas na voz da cantora Fafá de Belém. Entre os sucessos, Este rio é minha rua (1976), Indauê – Tupã (1976), Baiuca's bar (1978) e — sobretudo — o bolero Foi assim (1977) e a canção Pauapixuna (1977), sucessos do segundo álbum de Fafá, Água (1977).

Homenagem da cantora

Fafá de Belém comentou a morte de Paulo André Barata. Emocionada, ela sobre a importância de Barata para a música do país e lamentou: "Fomos parceiros por 50 anos e continuaremos sendo". A artista ainda exaltou a história de parceria com o compositor e lembrou sobre o trabalho de Barata mudou a música popular brasileira, especialmente no Pará.

Ela também se despediu de Barata: “Vá em paz, meu irmão. Obrigada por tudo. Como disse agora há pouco, no post em que te homenageava pelo seu aniversário, devo a ti momentos inesquecíveis da minha vida. Te amo!”