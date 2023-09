677

Da Parte atraiu fãs à Praça Sete no final da tarde deste sábado Marcos Vieira/EM/D.A Press

O calorão não intimidou os fãs da banda mineira Daparte , que foram à Praça Sete, neste sábado (23/9) à tarde, ver o grupo tocar no Festival Cine +10”. Cerca de 500 pessoas assistiram ao show realizado no Palco Carijós, que começou às 17h. O evento comemora os 10 anos de reabertura do antigo Cine Brasil, transformado em Cine Theatro Brasil Vallourec.





Maria Júlia Guimarães Corrêa, de 26 anos, conheceu a banda durante em um show do Skank em 2016, no antigo Chevrolet Hall. Samuel Rosa é pai de Juliano Alvarenga, cantor da Daparte, que abriu aquela noite.



“Gostei muito do que vi. Em janeiro de 2017, fui revê-los no Planeta Brasil. Lembro-me de que só tinham uma música, 'Ocidental', e ainda não haviam lançado álbum. No show do Planeta Brasil, tocaram vários e covers”, contou ela.



Maria Júlia aprovou o festival Cine 10. “Estou achando muito legal, ainda mais por ser gratuito e trazer tantas atrações. É muito legal ter sempre esse tipo de evento para que todo mundo possa participar e conhecer os artistas.”



Natural de Uberlândia e morando em BH, Maria Eduarda Calfat conheceu a Daparte em sua cidade, no Triângulo. “Tornei-me fã e amiga deles e vim aqui à Praça Sete. Meu nome artístico é Duda in the Sky, também sou cantora e tenho músicas rolando nas plataformas digitais. Amanhã, venho ao show de Marcus Viana. É legal ocupar a cidade com música boa e eventos gratuitos”, afirmou.

Luiza Catarina Campos de Andrade, 26 anos, conheceu a Daparte em 2016. “Acho este show aqui muito importante. Como é uma banda daqui de BH, por mais que ela já tenha feito shows na cidade, é sempre bom termos projetos como esse para divulgá-la. É um projeto muito bacana, que acorda a cidade chamando a população para acompanhar esta programação intensa e gratuita”, comentou.



O Cine 10 promove até este domingo (24/9) espetáculos gratuitos de música, circo, teatro, cinema, arte urbana e artes visuais na região da Praça Sete, onde fica o espaço cultural Cine Theatro Brasil Vallourec.

Domingo cultural

Neste domingo, ao meio-dia, haverá sessão da comédia “Guara-pa-rir”, com Kayete e Guilherme Oliveira. Às 14h, apresenta-se o Trio Lampião, seguido por Circolar (15h). O grupo Maria Cutia mostra a peça “O auto da Compadecida” às 16h.

O multi-instrumentista e compositor Marcus Viana encerra o evento de rua. Ele vai receber as bandas Sagrado Coração da Terra e Transfônica Orkestra, às 17h30, no concerto “Viva a Praça Sete”.