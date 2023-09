677

Disney lança curta em comemoração ao centenário do estúdio Reprodução/Disney ‘Once upon a studio’ ganhou seu primeiro trailer. O novo filme da Disney é um curta, feito em comemoração aos 100 anos da empresa. Nas imagens, é possível ver vários personagens icônicos, desde o Mickey até as irmãs Ana e Elsa, de Frozen. ‘Once upon a studio’ ganhou seu primeiro trailer. O novo filme da Disney é um curta, feito em comemoração aos 100 anos da empresa. Nas imagens, é possível ver vários personagens icônicos, desde o Mickey até as irmãs Ana e Elsa, de Frozen.





Leia: Governador da Flórida acaba com programas de diversidade da Disney A Disney promete que 543 personagens de mais de 85 produções apareçam no filme. O curta mistura desenhos manuais e computação gráfica. Em vários dos casos recentes, a dublagem é a mesma dos curtas e longas-metragens. A ideia é conquistar os fãs de todas as idades.





A turma do Ursinho Pooh chega causando confusão; Elsa congela Hans para que ele fique de fora da reunião. Mas os vilões não foram excluídos. É possível ver Hades, rival de Hércules, e Ursúla, de ‘A pequena sereia’. O fotógrafo é, ninguém mais ninguém menos, que o Pateta – que cai do alto de uma escada.

‘Once upon a studio’ é dirigido por Dan Abraham e Trent Correy. Os dois definiram o trabalho como divertido e emocionante. A história foi comparada a “Uma noite no museu”, filme protagonizado por Ben Stiller.





O curta estreia em 15 de outubro de 2023, um dia antes da comemoração oficial do centenário da Disney. O filme será exibido em um especial do canal norte-americano ABC. A expectativa é que depois ele seja disponibilizado no Disney+.