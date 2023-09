SIGA NO

Mariana e Jayme Reisen, que morreu em abril, lutaram para ter família grande. Enquanto cuida das crianças, ela mantém o blog 'Quíntuplos capixabas' Discovery Home & Health/divulgação

Cuidar de uma criança não é nada fácil. Por isso, a advogada Mariana e o empresário Jayme Reisen decidiram compartilhar a rotina de pais de cinco bebês no reality “Quintuplicou”, que estreia em 2 de outubro, às 19h30, no Discovery Home & Health. Cuidar de uma criança não é nada fácil. Por isso, a advogada Mariana e o empresário Jayme Reisen decidiram compartilhar a rotina de pais de cinco bebês no reality “Quintuplicou”, que estreia em 2 de outubro, às 19h30, no Discovery Home & Health.









Em 2018, ela iniciou tratamento com injeções subcutâneas para estimular o amadurecimento dos óvulos. A surpresa da gravidez veio em janeiro de 2019 – multiplicada por cinco. “Fiquei em choque. Minha reação foi bem diferente da dele. Chorei bastante e ele riu de nervoso”, conta Mariana.





Seria uma gravidez complexa, sem chá de bebê e enxoval. Com 20 semanas, Mariana foi para a cama, pois não podia fazer esforços. Em junho de 2019, Jayme, Bella, Benício, Laís e Beatriz chegaram ao mundo. O parto ocorreu com 27 semanas, pois Beatriz corria risco. Ela nasceu com 430g.





Os cinco prematuros ficaram no hospital por quatro meses. Em outubro de 2019, foram para casa. Notícia nacional, o parto movimentou o Instagram de Mariana e ela decidiu compartilhar sua rotina.





“Os cinco estão em fases de desenvolvimento diferentes. Tenho duas filhas com paralisia cerebral e um com Síndrome de Down. Começamos a mostrar como encaramos tudo, a nossa dinâmica leve e tranquila. Foi por isso que surgiu o convite da Discovery”, diz Mariana.

Em fevereiro de 2022, “Quintuplicou” estreou na plataforma Discovery+. “O reality é uma forma de encorajar outras mãezinhas de crianças atípicas”, afirma a advogada.

Família Reisen chamou a atenção da imprensa e das redes sociais Discovery Home & Health/divulgação 'Tenho duas filhas com paralisia cerebral e um com Síndrome de Down. Começamos a mostrar como encaramos tudo, a nossa dinâmica leve e tranquila. Foi por isso que surgiu o convite da Discovery' Mariana Reisen, protagonista da série 'Quintuplicou'



Golpe do destino

Em abril deste ano, veio a fatalidade: Jayme morreu de câncer no intestino. “O luto é muito difícil. Você vive um dia de cada vez. A presença do Jayme é muito marcante, foram 12 anos de parceria. Além de marido, ele era meu amigo, meu conselheiro, meu personal trainer. É uma falta enorme. Era também um pai maravilhoso. Nunca vou entender o porquê disso tudo. Vou apenas aceitar”, resigna-se Mariana.





Atualmente, a advogada se dedica integralmente aos filhos. Trabalha como digital influencer, administrando a página “Quíntuplos capixabas” nas redes sociais. Determinada, Mariana Reisen garante: se depender dela, o reality ganha nova temporada.

'QUINTUPLICOU'

Série estreia em 2 de outubro, às 19h30, no Discovery Home & Health







* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria