Oliver Jackson-Cohen e Jenna Coleman vivem o casal em crise de "Turismo selvagem" Prime Video

Um casal que enfrenta brigas e desentendimentos após traições serem descobertas não é exatamente inovação na dramaturgia. Mas quando a trama se desenrola com um crime misterioso ligado a lugares turísticos perigosos, a coisa pode ficar interessante. Um casal que enfrenta brigas e desentendimentos após traições serem descobertas não é exatamente inovação na dramaturgia. Mas quando a trama se desenrola com um crime misterioso ligado a lugares turísticos perigosos, a coisa pode ficar interessante.









Liv faz da vida de Will um tormento em meio a uma viagem pelos EUA. Enquanto tenta a reconciliação, o casal passa pelo Grand Canyon e pelo parque de Yosemite. É nesse ambiente turístico propício a acidentes que (sem dar spoilers) algo acontece com Will.





Numa briga calorosa, o marido conclui que a viagem de reconciliação não vai trazer de volta a harmonia do casal.





A diretora sul-coreana So Yong Kim concorda que a produção pode estimular o estereótipo da mulher vingativa. Mas pondera: “A trama não é de apenas um lado, o de quem traiu ou foi traído. As histórias e o desenrolar trazem dualidade, é difícil você torcer para um ou para outro. Os personagens são complexos.”





O thriller psicológico aborda codependência, liberdade, vingança e sanidade, ou a falta delas, afirma Coleman, no material de divulgação da série. “A história de Liv, uma história de sobrevivência, torna-se uma história muito primitiva, visceral e feminina sobre como se tornar ela mesma”, conclui.

• Série com seis episódios. Estreia nesta sexta (15/9), no Prime Video.