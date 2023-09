SIGA NO

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Suas emoções ligadas às parcerias estão expandindo. É preciso rever sentimentos de ciúmes e posse. No fundo o que você que é sentir segurança no amor. Mas é bom lembrar que você é o responsável por se dar essa segurança e não o outro. Excelente dia para partilhar o que sente com o outro, isso te trará mais segurança e paz.

Lua em Escorpião

A Lua entra em Escorpião. Nossas emoções estão intensas e nos pedem expressão. Necessidade de troca afetiva profunda, vivência de algo em conjunto e/ou sexualidade nos são despertadas. Busque se abrir para reciclar suas emoções e viver a vida de forma intensa.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta