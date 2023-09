677

Batalhas de rimas, improvisos e muita criatividade agitaram a noite belo-horizontina nesse sábado (16/9). A capital mineira recebeu a última etapa regional do Red Bull FrancaMente, concurso de batalhas de rima que pretende eleger o melhor MC do Brasil. O rapper sul-mato-grossense Miliano foi o nome da noite na disputa aberta ao público na casa de shows Autêntica, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Os MCs se enfrentaram em frente ao júri formado por Bárbara Sweet, Monge e Mamuti, que avaliaram o freestyle nos critérios de conteúdo, técnica, musicalidade e performance. Os duelos foram acirrados pela vaga na etapa final da edição. Para o MC Pedro Valentim, jornalista e integrante do coletivo Família de Rua, BH sediar pela segunda vez consecutiva a competição representa crescimento e destaque na carreira dos MCs que passam a ser vistos como profissionais.









Confiança em busca do título



Para Miliano, campeão da noite, a experiência foi gratificante, mas tem consciência de que foi só uma etapa e está focado para completar a missão. E, apesar de estar um pouco distante de sua origem, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele se considera um pouco mineiro.





“Já conhecia a plateia de BH, mas a recepção foi mais calorosa do que podia esperar. Foi glorioso. Dentro do coração tem até um pedacinho Mineiro, belo-horizontino”, diz o MC, que ganhou em 2018 o campeonato Nacional da Família de Rua, disputado em Belo Horizonte.





Finalistas da etapa BH do Red Bull FrancaMente:

Miliano (Mato Grosso do Sul)

Lorran MC (BH)

Novak (BH)





Representando o sonho de vários companheiros de jornada, Lorran MC segue confiante para a última etapa em São Paulo, mas quer “aproveitar a experiência para conhecer outras culturas e vivências com os MCs finalistas”. Com trajetória no Bairro Kennedy, em Contagem, Região Metropolitana de BH, Lorran ficou em segundo lugar na seletiva de Belo Horizonte.





Classificado em terceiro lugar na etapa BH, o rapper Novak, do Ressaca, também em Contagem, afirma que está vivo na competição em busca do título nacional. “Sou um marco da história nesse momento, então, para mim, é gratificante, muito mais do que só rima, é o hip hop que salvou minha vida e eu pretendo salvar de outras pessoas”, diz.

Para o MC Pedro Valentim a competição representa crescimento na carreira dos MCs que passam a ser vistos como profissionais.



A cena de BH em todo país

Por causa da influência e das características singulares no freestyle belo-horizontino, Pedro Valentim, também conhecido por PDR, coloca a capital mineira como protagonista na cena hip hop. O projeto Família de Rua, por exemplo, busca há 12 anos expandir os ideais da cultura com o duelo de MCs Nacional, e, junto a isso, desmantelar fronteiras na sociedade sobre o movimento.





“A cena das batalhas de MCs em Belo Horizonte tem uma contribuição significativa para a transformação da realidade e evolução da cena nacional. O Viaduto Santa Teresa, como casa do duelo de MCs, ajudou a mudar completamente a maneira como as pessoas se relacionavam com a ocupação do espaço público, por meio da cultura hip hop”, comenta PDR.

O rapper do Brasil

Desde 2019, a Red Bull promove a competição FrancaMente, recebendo inscrições de todo o país. Na edição deste ano, 16 nomes foram selecionados para participar das regionais que aconteceram em Salvador (BA), São Paulo (SP) e Belo Horizonte. Os três primeiros colocados em cada estado seguem na busca pelo título nacional. O mineiro e atual campeão, MC Martzin, de Azurita, distrito de Mateus Leme, e os outros dois integrantes do pódio da edição 2022 também concorrem.





A última etapa que vai selecionar o melhor MC do Brasil em 2023, pela Red Bull FrancaMente será em 30 de setembro, em São Paulo. Além dos competidores e convidados especiais, a final contará com a presença do rapper Rashid, que será o apresentador.