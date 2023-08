L7NNON, Kayblack e MC Cabelinho foram alguns dos artistas brasileiros mais reproduzidos no Spotify Reprodução/Instagram

O Dia Nacional do Rap é celebrado nacionalmente neste domingo (6/8) e o gênero é o terceiro mais escutado no Spotify no mundo em 2022. No Brasil, o estilo musical registrou um aumento de 40% nas buscas, no período de maio de 2022 a maio de 2023. Vale ressaltar ainda que Belo Horizonte é a terceira cidade com maior número de streamings na plataforma.