Rapper Kendrick Lamar é confirmado no Brasil para GPWeek

Kendrick Lamar é confirmado no dia 5 de novembro no GPWeek, em São Paulo (foto: Yuki IWAMURA / AFP) O rapper Kendrick Lamar foi confirmado para o dia 5 de novembro no GPWeek, no Allianz Parque, em São Paulo. Além dele, também foram anunciados Thundercat e SOFI TUKKER.









Realizado pela 30e e apresentado pela Heineken, o GPWeek já tem ingressos disponíveis para o dia 4 de novembro. Enquanto o início da venda para a programação do dia 5 está marcada para esta quarta-feira (28/6), às 12h, na Eventim; e a partir das 13h na bilheteria oficial.





“O GPWeek tem o compromisso de celebrar as diferentes manifestações culturais e musicais, então um segundo dia surge como uma nova possibilidade de trazer outros gêneros e artistas para o país. E iniciamos essa expansão do evento de uma maneira muito efetiva, tendo artistas no line-up que estão entre os nomes mais disputados do mercado global”, diz Pepeu Correa, CEO da 30e.





O GPWeek, realizado pela 30e, é apresentado pela Heineken, marca que também tem forte ligação com o Grande Prêmio de Fórmula 1, sendo patrocinadora global e seis vezes naming rights da etapa brasileira em Interlagos. O evento conta também com o Hospital Sancta Maggiore como fornecedor oficial.

Line-up

4 de novembro

Swedish House Mafia

Halsey

Machine Gun Kelly

JXDN

5 de novembro

GPWeek em São Paulo

Data: 4 de novembro e 5 de novembro

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-200





Valor de Ingressos (para um dia de evento)

Paddock: R$ 995,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.990,00 (inteira)

Pista VIP Box: R$ 495,00 (meia-entrada legal) | R$ 990,00 (inteira)

Pista: R$ 275,00 (meia-entrada legal) | R$ 550,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 280,00 (meia-entrada legal) | R$ 560,00 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 195,00 (meia-entrada legal) | R$ 390,00 (inteira)

Bilheteria oficial:

Allianz Parque - Bilheteria A

Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca -São Paulo - SP, 05005-030

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h - Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.