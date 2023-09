677

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, em primeiro plano na imagem Reprodução/Instagram

O músico Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, continua em estado grave, segundo boletim enviado pelo hospital São Luiz, onde ele está internado. Na tarde dessa segunda-feira (11/9), o artista passou por uma cirurgia de traqueostomia, isto é, abertura frontal da traqueia com inserção de cânula.

"O paciente segue sob ventilação mecânica", informa o comunicado do hospital. "Desde o último sábado (9/9), a equipe do setor de terapia intensiva do São Luiz vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas. O paciente segue recebendo suporte clínico e o quadro permanece grave, mas estável."

No domingo (3), Mingau foi baleado na cabeça , na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, onde ele administra uma pousada. Do hospital Hugo Miranda, em Paraty, foi transferido para São Paulo e submetido a uma primeira cirurgia de emergência , de quase quatro horas de duração.

Na quarta-feira da semana passada, Mingau foi submetido a uma segunda cirurgia para controlar a pressão do crânio. O procedimento durou quase três horas.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando o caso e pediu a prisão de três suspeitos.

INVESTIGAÇÃO

Além do primeiro suspeito preso, a Polícia Militar do Rio de Janeiro identificou mais três pessoas que podem estar envolvidas no ataque a tiros ao baixista.

O delegado responsável pelo caso, Marcello Russo, disse que os suspeitos podem ter fugido da cidade. "Estamos fazendo buscas e solicitando informações anônimas para tentar efetuar a prisão dos três foragidos. A polícia está trabalhando em busca de alguma pista que forneça a localização deles, já que suspeitamos que eles não estejam mais em Paraty", contou ao Extra.