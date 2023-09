677

Mingau foi baleado em Paraty (RJ), no sábado, e levado para São Paulo (Instagram)

O apresentador Danilo Gentili anunciou, nesta terça-feira (5/9), que dará uma pausa nas gravações do programa The Noite, do SBT, após o baixista Mingau, da Ultraje a Rigor, ter sido baleado na cabeça, no último domingo (3/9). A banda integra o talk show de Gentili desde 2014.

Durante a pausa nas gravações, serão exibidos episódios já gravados, por tempo indeterminado. “Hoje, a gente não teria condições de gravar um programa. O intuito do programa é divertir, sempre que a gente conversa com alguém é buscar ser divertido, buscar o riso de todo mundo. Eu não estou no clima de fazer isso, o Roger [Moreira] não está, ninguém aqui está”, anunciou o apresentador.

Mingau é baleado

Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça, na madrugada deste domingo (3/9), em Paraty, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, ele foi transferido para São Paulo em uma aeronave com UTI e levado ao Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde do músico é considerado delicado.