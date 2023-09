677

Glenda no cenário do programa da Band Band/Divulgação A jornalista Glenda Kozlowski não apresentou o Melhor da Noite (Band) dessa segunda-feira (11). Após uma reação, Glenda foi diagnosticada com uma infecção alimentar leve e internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). A informação foi confirmada pela assessoria da emissora à reportagem.



Ainda de acordo com a Band, Glenda está bem e medicada, com o quadro estável. No início do Melhor da Noite desta segunda, o parceiro de palco da apresentadora, Zeca Camargo, também confirmou a informação e que o quadro de saúde "exige cuidados".

Glenda e Zeca comandam, desde o dia 21 de agosto, o programa diário com informações, reunindo o melhor do entretenimento, do esporte, notícias do dia e gastronomia. A atração substituiu o programa Faustão na Band, que encerrou sua trajetória na Band recentemente.

Nesta segunda, a Band também confirmou a estreia do novo programa do filho de Faustão, João Guilherme Silva, para outubro deste ano.