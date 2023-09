677

Clark Backo e LaKeith Stanfield protagonizam a série 'The Changeling', baseada em livro considerado 'conto fantástico para adultos' Apple/divulgação

Muita gente a conhece pela canção de Dorival Caymmi, "A lenda do Abaeté" ("No Abaeté tem uma lagoa escura/Arrodeada de areia branca"). Fato é que a lagoa de Itapuã, em Salvador (BA), tem fama de mal-assombrada. Pois ela – na verdade, uma versão bem diferente do local – vai parar na série "The Changeling – Sombras de Nova York", que estreia nesta sexta-feira (8/9), no AppleTV+.









Negociante de livros raros, Apollo cresceu sozinho em Nova York. Em 2010, conhece a bibliotecária Emma Valentina (Clark Backo). A atração por ela é imediata, mas Emma se recusa a sair com ele. Só após sete negativas Apollo consegue jantar com a moça.





A espera, vale dizer, faz parte da própria história do personagem. Na década de 1970, também em Nova York, sua mãe, Lilian (Alexis Louder), deixou na “geladeira” por muitos anos seu pai, Brian (Jared Abrahamson). Disse que nunca sairia com um homem branco – mas acabou cedendo aos apelos. Conhecemos este pano de fundo no primeiro episódio, que vai e volta no tempo de maneira engenhosa. A narração é do próprio escritor Victor LaValle.

Brasil, selva e cachoeira Voltando a Apollo e Emma, logo depois do primeiro jantar, ela anuncia que passaria uma temporada no Brasil. Por aqui, Emma tem um encontro perturbador com uma mulher, meio feiticeira, na Lagoa do Abaeté – aqui, temos de fechar os olhos para não ver a personagem saindo da selva e chegando a uma cachoeira; nada a ver com Itapuã.





Na volta para casa, Emma e Apollo se casam. A bibliotecária logo engravida, para alegria dele, que sempre quis ser pai. Uma compensação por ter sido criado apenas pela mãe, pois o pai o abandonou aos 4 anos. Porém, o bebê nasce, o idílio termina e o conto de fadas meio macabro tem início.





Com a chegada de Brian, criança que recebe o nome do pai desaparecido de Apollo, o casal vai para caminhos opostos. O bebê não dorme, alguém envia mensagens de texto assustadoras para Emma.





Apollo tenta apoiar a mulher, mas a história vai se complicando quando ela se convence de que Brian não é seu filho. Emma toma uma decisão dramática e desaparece.





Apollo começa, então, sua enlouquecedora jornada em busca de respostas. E elas virão não só por meio de sua história, como também a de seus pais. Cada episódio traz um novo flashback – com isso, chegam novos personagens e cenários.





O protagonista, sozinho no mundo real na maior parte do tempo, vai montando o quebra-cabeças. É estranho, fora do padrão, com elementos sobrenaturais.

Mesmo com suas imperfeições, a série “The Changeling” consegue segurar o espectador até o final.

“THE CHANGELING – SOMBRAS DE NOVA YORK”

• Série em oito episódios. Os três primeiros estreiam hoje (8/9), no AppleTV . Os demais serão lançados às sextas-feiras.