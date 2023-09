SIGA NO

Jon Hamm, Jennifer Aniston, Mark Duplass e Tig Notaro na nova temporada de 'The Morning Show', série da Apple TV+ Apple/divulgação

Não dá para pensar em “The Morning Show” sem as duas estrelas da série, Jennifer Aniston (Alex Levy) e Reese Witherspoon (Bradley Jackson). Mas também não dá para esquecer os outros grandes atores deste drama da AppleTV+ sobre os bastidores de um popular programa de TV. Depois de atrasos decorrentes da pandemia, finalmente o terceiro ano da série vai estrear na próxima quarta (13/9), com episódios semanais. Não dá para pensar em “The Morning Show” sem as duas estrelas da série, Jennifer Aniston (Alex Levy) e Reese Witherspoon (Bradley Jackson). Mas também não dá para esquecer os outros grandes atores deste drama da AppleTV+ sobre os bastidores de um popular programa de TV. Depois de atrasos decorrentes da pandemia, finalmente o terceiro ano da série vai estrear na próxima quarta (13/9), com episódios semanais.





Tábua de salvação

É isso aí: o mote dos novos 10 episódios será o futuro da rede de TV. “Estou oferecendo a você uma tábua de salvação”, diz Marks antes de se sentar para uma entrevista com Alex Levy.





Pois é, o mundo dá muitas voltas, quanto mais o de “The Morning Show”. Alex passou maus bocados na segunda temporada. Sofreu com os sintomas da COVID e apresentou ao público sua jornada contra o vírus. Bradley também penou na pandemia – no episódio final, saiu em busca do irmão sumido, quando todo o país estava em lockdown.

Pode haver um triângulo amoroso no novo ano, já que Laura (Julianna Marguiles) convidou Bradley para ficar em quarentena com ela em Montana. No meio disso, Cory Ellison (Billy Crudup) se declarou para a personagem de Witherspoon no último episódio. Só que a busca pelo irmão atrapalhou os planos.





Fato é que os novos episódios vão deixar a crise sanitária para trás. No trailer, assistimos às personagens de Witherspoon e Aniston demonstrando descontentamento com o funcionamento da rede.





Vemos ainda a UBA sofrendo um ataque cibernético, causando caos na redação. As consequências da violação ameaçam pôr a rede à beira do desastre financeiro. Segredos podem vir à tona. Dessa maneira, o personagem de Hamm se apresenta como investidor e se oferece para ajudar a juntar os cacos. Só que o preço, pelo que as imagens exibem, será alto para todos que trabalham ali.

“THE MORNING SHOW”

A terceira temporada, com 10 episódios, estreia na quarta-feira (13/9), no AppleTV , com exibição dos dois primeiros. Os demais serão lançados semanalmente, sempre às quartas.