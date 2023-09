677

14 Bis fará show no sábado em Casa Branca Lucas Bore/divulgação





Em sua 15ª edição, o Brumadinho Gourmet começa nesta quinta-feira (7/9) e segue com programação gratuita até o próximo domingo (10/9), das 11h às 23h, na Praça Central de Casa Branca, na Grande BH. Com o tema "Todo o Brasil vive e aprecia a culinária mineira", o festival une gastronomia, arte e cultura. Entre as atrações musicais, Biquini e 14 Bis subirão ao palco.





Além deles, as bandas Putz Grilla, Cash e Route 66 tocam nesta quinta. Márcio Nagô, Velotrol, Lurex, Keila Vilaça fazem show na sexta (8/9). Rei Batuque e Maguá sobem ao palco no sábado, e Rincon/Grupo Bibiano, Duzoto e Saideira (Skank Tributo) encerram a programação no domingo. Os ingressos gratuitos podem ser retirados no site Sympla.