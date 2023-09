SIGA NO

A premiada série “Outlander”, inspirada no best-seller de Diana Gabaldon, chega à TV aberta, com estreia nesta segunda-feira (4/9), às 22h30, na Band.



“Outlander” relata a história da enfermeira Claire Randall (Caitriona Balfe), que reencontra o marido, Frank Randall (Tobias Menzies), depois de ele voltar do front na Segunda Guerra Mundial, em 1945.



Arremessada de volta no tempo por forças que desconhece, Claire se envolve em intrigas e é acusada de ser espiã. Forçada a se casar com Jamie Fraser (Sam Heughan), jovem guerreiro escocês banido das Terras Altas, a moça se apaixona por ele.



A lealdade a dois homens de épocas diferentes representa um risco para sua vida e para o seu coração. A protagonista encontra um perigoso antepassado de seu marido, que decide persegui-la.



A série foi indicada 83 vezes ao Emmy Awards e conquistou o prêmio 34 vezes. “Outlander” será exibida às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, às 22h30, logo após “Perrengue do dia”.